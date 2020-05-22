Компания украинца провела в Британии первое за 50 лет испытание ракеты – видео

В Британии впервые за полвека провели наземное статическое испытание двигателя космической ракеты. Об этом пишет частная компания Skyrora, которая разрабатывает три варианта ракет-носителей.

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В последний раз в стране испытывали ракету – Black Arrow – почти 50 лет назад.

Тест проведен на территории поместья Килдемори в Северной Шотландии на модульном стартовом комплексе, который собрали за пять дней.

Если одноступенчатую твердотопливную Skylark Nano дважды использовали для отработки технологии, то суборбитальная Skylark L будет первой полноценной ракетой компании на керосине/пероксиде с грузоподъемностью 60–100 кг на высоту 90–100 км.

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Создается также Skyrora XL - трехступенчатая орбитальная ракета-носитель. На ее первой ступени будет девять двигателей, который применяется в Skylark L (каждый с тягой до 30 кН), на второй и третьей - по одному. Ожидается, что этот носитель сможет выводить 315 кг полезной нагрузки на 500 км. Его первый полет планируется на 2023 год.

Гендиректором Skyrora является уроженец Украины Владимир Левыкин, выпускник Запорожского национального технического университета. По его словам, тест показал, что Skylark L и наземная инфраструктура "полностью готовы" к запуску весной 2021 года. Он назвал это событие "началом новой космической революции в Великобритании".

В штаб-квартире Skyrora в Эдинбурге работают около 20 сотрудников, в Украине компания сотрудничает с более чем сотней специалистов.

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