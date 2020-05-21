На космодроме появились Маск, глава NASA и астронавты миссии SpaceX: видео, фото

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В среду Америка напишет новую страницу истории освоения космического пространства: на орбиту на частном корабле полетят двое астронавтов NASA

27 мая США впервые после полета космического челнока STS-135 Atlantis в 2011 году запустят астронавтов в космос со своей территории и на своем корабле. На Международную комическую станцию в первом пилотируемом тест-полете частного Crew Dragon компании SpaceX улетят Роберт "Боб" Бенкен и Даглас "Даг" Херли.

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Вчера, 20 мая, оба астронавта прибыли в Космический центр им. Кеннеди в штате Флорида. Это опытные специалисты, по два раза летавшие на челноках (Херли – в том самом последнем "Атлантисе").

Бенкен:

Херли:

Также на стартовой площадке LC-39A, откуда будет запущена ракета Falcon 9 с пилотируемым кораблем, побывали глава SpaceX Илон Маск и директор Аэрокосмического управления США Джеймс Брайденстайн.

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Они прогулялись по объекту, поднявшись по башне предстартового обслуживания ракеты и корабля до самого верха, где прошли по посадочному рукаву.

Нажмите снимки, чтобы увеличить (фото — SpaceX):

Запуск по киевскому времени состоится в 23:33 вечера следующей среды.

Посвященный этой миссии фотоальбом, обновляемый новыми снимками, доступен на Flickr NASA.

Смотрите видео: В космос улетел аватар. Видео запуска ракеты H-IIB с кораблем "Белый аист"

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Теги: Илон Маск, nasa, spacex, falcon 9, космос, crew dragon, космодром, Джеймс Брайденстайн, канаверал, Даг Харли, Боб Бенкен
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