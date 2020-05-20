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В Бремене испытали будущий космический парус толщиной в один атом углерода: фото

В Бремене испытали будущий космический парус толщиной в один атом углерода: фото - Фото
Иллюстрация: пресс-служба ESA
20.05.2020, 10:03

"Это исследование поможет посылать аппараты через Солнечную систему и, если помечтаем, то и в отдаленные звездные системы", - пишут авторы разработок

Изготовленный из графена толщиной всего в один атом углерода крошечный солнечный парус успешно прошел первые испытания. Об этом со ссылкой на тесты в компании SCALE Nanotech (ФРГ/Эстония) пишет пресс-служба Европейского космического агентства.

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Испытания кусочка (3 мм в диаметре) материала в качестве паруса призваны показать, получится ли использовать графен для солнечных парусов космических аппаратов. Такие корабли смогут лететь без топлива на борту и сложных гравитационных маневров у планет для разгона.

Ранее уже испытывали технологию солнечного паруса на пленках их майлара и полиимида, однако графен, пишут в ESA, значительно легче и его проще масштабировать до паруса хоть в квадратный километр. Правда, уточняют ученые, развернуть такое полотно будет технологически сложно.

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Ученые поместили парус в вакуумную башню в Бремене и посветили на него лазером. Выяснилось, что луч всего одноваттного лазера придал парусу ускорение до 1 м/с2. Это, отмечают исследователи, аналогично ускорению офисного лифта.

При этом ускорение таких парусов будет продолжаться до тех пор, пока на них попадает свет, то есть скорость корабля нарастает и может достичь со временем впечатляющих показателей.

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SCALE Nanotech ищет стратегических партнеров, чтобы расширить технологию для итогового испытания в космосе.

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Евгений Пилипенко
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