Трансляция. Старт ракеты Atlas V с космопланом для Космических сил США – видео

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В прошлой миссии орбитальный самолет X-37B более двух лет дрейфовал и маневрировал в околоземном пространстве. Как долго пробудет в этот раз – секрет.

На сегодня, 16 мая в 15:24 по киевскому времени, запланирован старт ракеты-носителя Atlas V с экспериментальным беспилотным космопланом X-37B для нужд Космических сил США. В точке запуска в это время будет 08:24 утра.

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Запуск должен состояться на площадке SLC-41 мыса Канаверал в штате Флорида. Этот стартовый центр соорудили еще в 1960-х для ракет Titan, а в конце 1990-х модернизировали под "Атлас-5".

Нажмите, чтобы открыть снимки ниже в полном размере (ULA/USAF):

Открыть в новом окне хронологию миссии USSF-7.

"В память о жертвах COVID-19 и в честь всех, кто сражается с эпидемией на передовой. Америка сильная", – написано на ракете.

Космоплан

Орбитальный самолет длиной 8,9 м, высотой 2,9 м, размахом крыла 4,5 м и взлетной массой 5 т, оборудованный солнечными панелями и Li-Ion-аккумуляторами, создавался под миссии не менее 270 суток на высотах 200-750 км. В грузовой отсек габаритами 2,1х1,2 м можно поместить до 900 кг аппаратуры и материалов. 

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В программу X-37B, который способен быстро менять орбиты и маневрировать, входят эксперименты по снижению рисков, разработка концепции операций для многоразовых космических аппаратов и, вероятно, разведка. Подробно назначение и задачи не разглашаются.

В первый полет он отбыл 22 апреля 2010 года, а нынешний – уже шестой. Из пятого он вернулся 27 октября 2019-го: длительность прошлой миссии была рекордной – 780 суток.

Помимо основой части миссии, на орбите будет развернут FalconSat-8 – разработанный Академией ВВС США на средства Исследовательской лаборатории ВВС США демонстрационный микроспутник, образовательная платформа для курсантов. В него входят пять экспериментальных полезных нагрузок.

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В миссию также включены два эксперимента NASA для изучения влияния радиации и других космических эффектов на образцы материалов и семена.

Еще в ходе одного эксперимента от Военно-морской исследовательской лаборатории США будет изучено преобразование солнечной энергии в радиочастотную микроволновую энергию, которую затем можно будет передавать на Землю.

В этой миссии впервые используют сервис-модуль, который крепится к корме космоплана.

"Благодаря этому будет осуществлено больше экспериментов, чем в любых предыдущих миссиях X-37B. Этот запуск также расширяет границы для космических систем многократного использования", - заявили в Космических силах США.

Ракета

Atlas V — одноразовая двухступенчатая ракета. Сначала производилась Lockheed Martin, сейчас — в Денвере, штат Колорадо, альянсом ULA (Lockheed Martin + Boeing). Конфигурируемый носитель в части габаритов головного обтекателя и числа "боковушек". Длина — 58,3 м, диаметр — 3,81 м, стартовая масса — от 334 до 547 тонн. Способна выводить на НОО до 18,8 т, на ГПО — почти 9 т.

Стоимость запуска — от $110 до $235 млн. Это одна из самых надежных ракет: неудачных запусков не было.

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Это будет 7-й запуск Atlas V в конфигурации 501. Первая цифра - диаметр головного обтекателя: "5" — 5,4 м. Вторая цифра соответствует количеству боковых ускорителей — от 0 до 5, третья — число двигателей второй ступени: 1 или 2.

Все готово:

Маршевая ступень ракеты оснащена двигателем РД-180 российского Энергомаша: он работает на керосине с жидким кислородом. Америка планирует отказаться от РД-180 в 2022-м. Вторая ступень Centaur использует тягу двигателя RL-10C-1 на жидких водороде и кислороде.

Все подробности об этой миссии доступны здесь в формате PDF. Фото, посвященные этому запуску, добавляются в высоком качестве во Flickr компании.

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Теги: X-37B, Atlas V, космос, запуск, ракета, космоплан, USSF-7
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