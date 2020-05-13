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Попробуйте без аварии в космосе стыковать корабль SpaceX и МКС – симулятор

Попробуйте без аварии в космосе стыковать корабль SpaceX и МКС – симулятор - Фото
Скриншот из симуляции
13.05.2020, 12:52

Дебютный пилотируемый полет космического корабля Crew Dragon планируется на 27 мая, но дату запуска могут сместить

Американская компания SpaceX, которая при поддержке NASA вскоре намерена запустить к Международной космической станции Crew Dragon с двумя астронавтами, выпустила браузерный симулятор стыковки этого частного пилотируемого корабля с МКС. Открыть и запустить его.

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Симулятор, как утверждают создатели, аналогичен интерфейсу для экипажа. Хотя Crew Dragon спроектирован под автоматическую стыковку, астронавты могут переключаться на ручной режим.

Директор NASA Джеймс Бранденстайн сообщил в Twitter, что уже испытал симулятор и стыковал корабли с первого раза:

"Астронавт" за браузером при помощи двух крестовин управления с переключателями силы воздействия в их центрах может корректировать траекторию сближения со стыковочным узлом. Одна крестовина отвечает за смещение по осям X и Y, другая – за поворот вокруг этих осей.

Кроме того, справа над крестовиной есть кнопки, которые корректируют поворот Crew Dragon по оси Z, а над левой - кнопки скорости приближения/удаления, "+" и "-".

Телеметрия выводится в центр окна.

Попробовать себя в качестве астронавта за приборами стыковки.

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Евгений Пилипенко
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