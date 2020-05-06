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Том Круз, Илон Маск и NASA работают над фильмом о космосе: его снимут на орбите

Том Круз, Илон Маск и NASA работают над фильмом о космосе: его снимут на орбите - Фото
Том Круз (фото - ЕРА)
06.05.2020, 08:23

По всей видимости, сам 57-летний Том Круз в космос не полетит, по крайней мере, в реальном, а не киношном мире.

Популярный голливудский актер и режиссер Том Круз снимет фильм "на борту Международной космической станции". Об этом в Twitter сообщил директор Аэрокосмического управления США Джеймс Брайденстайн.

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"NASA взбудоражено тем, что будет работать с Томом Крузом над фильмом на МКС. Нужно, чтобы популярные медиа-фигуры вдохновили новое поколение инженеров и ученых претворять в жизнь амбициозные планы NASA", - пишет он.

О будущей картине пока мало что известно, кроме того, что это не продолжение франшизы "Миссия невыполнима".

Издание Deadline пишет, что фильм "на ранней стадии взлета", а в его создании задействована также частная компания Илона Маска SpaceX. Последний уже прокомментировал под твитом Брайденстайна – "должно быть прикольно!"

Смотрите видео: "Ракета! Уклоняйся". Том Круз пробует себя в роли пилота

Круз - активный сторонник Церкви Саентологии и связанных с ней социальных программ. Некоторые ученые характеризуют саентологию как псевдонауку.

Смотрите видео: Выйдет сиквел культового авиабоевика "Топ Ган" с Крузом

Евгений Пилипенко
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Илон Маск nasa spacex кино Голливуд космос мкс Том Круз Джеймс Брайденстайн
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