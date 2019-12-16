Головокружительные виражи. Том Круз играет пилота: видео

Студия Paramount Pictures опубликовала трейлер боевика "Лучший стрелок: Мэверик" с Томом Крузом в главной роли.

Ролик не оставляет сомнений – летом 2020 года в кинотеатрах можно будет наблюдать зрелищные воздушные бои.

Истребители выполняют умопомрачительные виражи и маневры, максимально точно передавая ощущение полета на сверхскоростях.

При этом фильм не только о самолетах, картина расскажет и человеческую историю о наследии и противостоянии прошлого и будущего.

В продолжении фильма "Лучший стрелок" Том Круз опять сыграет летчика по прозвищу Мэверик, который отказался от высокоскоростных полетов и работает инструктором, обучая молодых пилотов.

Вернуться за штурвал истребителя его заставляют эксперименты чиновников, решивших заменить пилотов на высокотехнологичных роботов.

В соответствии с рейтингом составленным IMDb, "Лучший стрелок: Мэверик" занимает третью строчку в ТОП-10 самых ожидаемых фильмов 2020 года.

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