Самые ожидаемые сериалы 2020 года. ТОП-10 от IMDb: видео

Сайт Internet Movie Database составил рейтинг самых ожидаемых сериалов 2020 года.
Выбор сделан на основе анализа поисковых запросов пользователей сайта.
ТОП-10 от IMDb выглядит так:
1. "Звездный путь: Капитан Пикар" / Star Trek: Picard
2. "Сокол и Зимний солдат" / The Falcon And The Winter Soldier
3. "Новый папа" / The New Pope
4. "Ходячие мертвецы: Мир за пределами" / The Walking Dead: World Beyond
5. "Сквозь снег" / Snowpiercer
6. "Противостояние" / The Stand
7. "Чужак" / The Outsider
8. "Старгерл" / Stargirl
9. "Охотники" / Hunters
10. "Кэти Кин" / Katy Keene.
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