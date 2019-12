Самые ожидаемые сериалы 2020 года. ТОП-10 от IMDb: видео

Сайт Internet Movie Database составил рейтинг самых ожидаемых сериалов 2020 года.

Выбор сделан на основе анализа поисковых запросов пользователей сайта.

ТОП-10 от IMDb выглядит так:

1. "Звездный путь: Капитан Пикар" / Star Trek: Picard

2. "Сокол и Зимний солдат" / The Falcon And The Winter Soldier

3. "Новый папа" / The New Pope

4. "Ходячие мертвецы: Мир за пределами" / The Walking Dead: World Beyond

5. "Сквозь снег" / Snowpiercer

6. "Противостояние" / The Stand

7. "Чужак" / The Outsider

8. "Старгерл" / Stargirl

9. "Охотники" / Hunters

10. "Кэти Кин" / Katy Keene.

В сентябре были опубликованы данные опроса соцгруппы Рейтинг. Самые любимые жанры кино украинцы выбирали из боевиков, фантастики, комедий, исторических и приключенческих фильмов, драм, мелодрам, мелодрам, эротики, ужасов, мистики и документалок.

