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Опрос. Украинцы назвали любимые жанры кино - инфографика

Опрос. Украинцы назвали любимые жанры кино - инфографика - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
18.09.2019, 14:39

По данным опроса, только 4% не любят вообще фильмы и кино

Самыми любимыми жанрами кино украинцы назвали комедию (37%), исторические фильмы (31%) и мелодрамы (28%). Об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы Рейтинг.

Далее среди предпочтений идут документальные (18%) и приключенческие (15%) фильмы, боевики (14%) и фантастика (13%).

Социологи отметили, что каждый десятый опрошенный любит драмы. Триллеры популярны среди 7%, ужасы смотрят - 6%, любителей мистики всего 5%, эротики - 2%.

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Только 4% не любят фильмы и кино вообще.

"Несмотря на то, что комедии остаются лидером предпочтений в десятилетней динамике процент тех, кто считает их любимым жанром уменьшился (с 45% до 37%). Также значительно меньше украинцев в этом году по сравнению с 2009 годом выбрали приключенческие фильмы (15% против 24%)", - отмечается в сообщении.

По данным опроса, уменьшилось также любителей мелодрам. В динамике увеличилось количество тех, кто любит фантастику, также несколько возрос интерес к историческим фильмам и документальным лентам.

Опрос показал, чем выше уровень образования, тем больше респондентов полюбят исторические, документальные фильмы и фантастику. Также представители с высшим образованием больше, чем другие любят комедии, приключенческие фильмы и триллеры. Людей со средним образованием больше других интересуют боевики и мелодрамы.

Опрос проводился среди 2 000 респондентов от 18 лет и старше методом интервью с 12 по 16 сентября 2019 года. Ошибка репрезентативности исследования составила не более 2,2%.

  • 16 мая по результатам совместного опроса центра Соцмониторинг, Украинского института социсследований имени Яременко и группы Рейтинг 51,5% украинцев назвали запрет российских телеканалов в Украине ошибкой, "которая ведет только к ограничению прав граждан".
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