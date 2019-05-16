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16.05.2019, 14:14

Опрос: сколько украинцев против запрета российских фильмов

Опрос: сколько украинцев против запрета российских фильмов - Фото
Фото: pixabay.com

По данным опроса, больше всего не поддерживают запрет российских телеканалов и фильмов украинцы на востоке и юге страны

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51,5% украинцев назвали запрет российских телеканалов в Украине ошибкой, "которая ведет только к ограничению прав граждан". Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса центра Соцмониторинг, Украинского института социсследований имени Яременко и группы Рейтинг.

40% опрошенных убеждены, что это "необходимый шаг для защиты государства". Больше сего украинцев так считают на западе - 64,2%, меньше - в Донбассе и на юге - 20% и 14,5% соответственно. Затруднились ответить 8,5%.

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57,5% респондентов не поддерживают запрет отдельных артистов и российских фильмов. 35,2% украинцев поддержали запрет, на западе из опрошенных - больше всего, 58,9%. На юге и в Донбассе данный запрет назвали ошибкой 84,1% и 81,1%. Не смогли ответить 7,3% опрошенных.

Фото: ratinggroup.ua

7 июля 2016 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания запретил еще девять российских телеканалов и добавить один новый.

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Теги: запрет, опрос, российские телеканалы, российские артисты, российские фильмы
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