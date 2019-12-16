Самые ожидаемые фильмы 2020 года. ТОП-10 от IMDb: видео

Сайт Internet Movie Database составил рейтинг самых ожидаемых фильмов 2020 года.
Выбор сделан на основе анализа поисковых запросов пользователей сайта.
ТОП-10 от IMDb выглядит так:
1. "Хищные птицы" / Birds Of Prey (7 февраля)
2. "Соник в кино" / Sonic The Hedgehog (14 февраля)
3. "Лучший стрелок 2" / Top Gun: Maverick (26 июня)
4. "Не время умирать" / No Time To Die (8 апреля)
5. "Черная Вдова" / Black Widow (1 мая)
6. "Мулан" / Mulan (27 мая)
7. "Чудо-женщина: 1984" / Wonder Woman 1984 (5 июня)
8. "Дюна" / Dune (18 декабря)
9. "King's man: Начало" / The King’s Man (18 сентября)
10. "Форсаж 9" / Fast & Furious 9 (22 мая).
В сентябре были опубликованы данные опроса соцгруппы Рейтинг. Самые любимые жанры кино украинцы выбирали из боевиков, фантастики, комедий, исторических и приключенческих фильмов, драм, мелодрам, мелодрам, эротики, ужасов, мистики и документалок.
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