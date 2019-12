Самые ожидаемые фильмы 2020 года. ТОП-10 от IMDb: видео

Сайт Internet Movie Database составил рейтинг самых ожидаемых фильмов 2020 года.

Выбор сделан на основе анализа поисковых запросов пользователей сайта.

ТОП-10 от IMDb выглядит так:

1. "Хищные птицы" / Birds Of Prey (7 февраля)

2. "Соник в кино" / Sonic The Hedgehog (14 февраля)

3. "Лучший стрелок 2" / Top Gun: Maverick (26 июня)

4. "Не время умирать" / No Time To Die (8 апреля)

5. "Черная Вдова" / Black Widow (1 мая)

6. "Мулан" / Mulan (27 мая)

7. "Чудо-женщина: 1984" / Wonder Woman 1984 (5 июня)

8. "Дюна" / Dune (18 декабря)

9. "King's man: Начало" / The King’s Man (18 сентября)

10. "Форсаж 9" / Fast & Furious 9 (22 мая).

В сентябре были опубликованы данные опроса соцгруппы Рейтинг. Самые любимые жанры кино украинцы выбирали из боевиков, фантастики, комедий, исторических и приключенческих фильмов, драм, мелодрам, мелодрам, эротики, ужасов, мистики и документалок.

Читайте также: Изменили основы кино. Esquire назвал топ-10 фильмов десятилетия