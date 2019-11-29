Изменили основы кино. Esquire назвал топ-10 фильмов десятилетия

За последние 10 лет кино изменялось также быстро, как и весь мир, пишет Esquire в комментарии, предваряющем выбор лучших, по мнению журнала, фильмов 2010-2019 годов.
Среди основных перемен назвали появление и стремительный рост Netflix и других стриминговых сервисов, а также оглушительный успех вселенной супергероев.
Отмечается, что топ-10 составлялся из тех фильмов, которые не забылись через неделю после успешных сборов первого уикэнда, а иногда были по достоинству лишь через некоторое время после премьерных показов и в итоге изменили основы кинематографии.
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10. Приключения Паддингтона 2 / Paddington 2, 2017
9. Лунный свет / Moonlight, 2016
8. Служанка / The Handmaiden, 2016
7. Лобстер / The Lobster, 2015
6. Однажды в Голливуде / Once Upon a Time… in Hollywood, 2019
5. Одержимость / Whiplash, 2014
4. Зови меня своим именем / Call Me By Your Name, 2017
3. Безумный Макс: Дорога ярости / Mad Max: Fury Road, 2015
2. Перед полуночью / Before Midnight, 2013
1. Социальная сеть / The Social Network, 2010