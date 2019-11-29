Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Изменили основы кино. Esquire назвал топ-10 фильмов десятилетия

Изменили основы кино. Esquire назвал топ-10 фильмов десятилетия - Фото
Кадр из трейлера Социальная сеть (Скриншот видео Sony Pictures Entertainment/Youtube)
29.11.2019, 20:45

Рейтинг составлялся из фильмов, многие из которые были по достоинству лишь через некоторое время после премьеры

За последние 10 лет кино изменялось также быстро, как и весь мир, пишет Esquire в комментарии, предваряющем выбор лучших, по мнению журнала, фильмов 2010-2019 годов.

Среди основных перемен назвали появление и стремительный рост Netflix и других стриминговых сервисов, а также оглушительный успех вселенной супергероев.

Отмечается, что топ-10 составлялся из тех фильмов, которые не забылись через неделю после успешных сборов первого уикэнда, а иногда были по достоинству лишь через некоторое время после премьерных показов и в итоге изменили основы кинематографии.

Читайте также: Блокбастеры и артхаус. Топ-10 фильмов десятилетия от журнала Time

10. Приключения Паддингтона 2 / Paddington 2, 2017

9. Лунный свет / Moonlight, 2016

8. Служанка / The Handmaiden, 2016

7. Лобстер / The Lobster, 2015

6. Однажды в Голливуде / Once Upon a Time… in Hollywood, 2019

5. Одержимость / Whiplash, 2014

4. Зови меня своим именем / Call Me By Your Name, 2017

3. Безумный Макс: Дорога ярости / Mad Max: Fury Road, 2015

2. Перед полуночью / Before Midnight, 2013

1. Социальная сеть / The Social Network, 2010

Напишите нам
рейтинг топ-10 Esquire
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 