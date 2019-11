Изменили основы кино. Esquire назвал топ-10 фильмов десятилетия

Кадр из трейлера Социальная сеть (Скриншот видео Sony Pictures Entertainment/Youtube)

За последние 10 лет кино изменялось также быстро, как и весь мир, пишет Esquire в комментарии, предваряющем выбор лучших, по мнению журнала, фильмов 2010-2019 годов.

Среди основных перемен назвали появление и стремительный рост Netflix и других стриминговых сервисов, а также оглушительный успех вселенной супергероев.

Отмечается, что топ-10 составлялся из тех фильмов, которые не забылись через неделю после успешных сборов первого уикэнда, а иногда были по достоинству лишь через некоторое время после премьерных показов и в итоге изменили основы кинематографии.

Читайте также: Блокбастеры и артхаус. Топ-10 фильмов десятилетия от журнала Time

10. Приключения Паддингтона 2 / Paddington 2, 2017

9. Лунный свет / Moonlight, 2016

8. Служанка / The Handmaiden, 2016

7. Лобстер / The Lobster, 2015

6. Однажды в Голливуде / Once Upon a Time… in Hollywood, 2019

5. Одержимость / Whiplash, 2014

4. Зови меня своим именем / Call Me By Your Name, 2017

3. Безумный Макс: Дорога ярости / Mad Max: Fury Road, 2015

2. Перед полуночью / Before Midnight, 2013

1. Социальная сеть / The Social Network, 2010