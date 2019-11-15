Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Блокбастеры и артхаус. Топ-10 фильмов десятилетия от журнала Time

Блокбастеры и артхаус. Топ-10 фильмов десятилетия от журнала Time - Фото
Кадр из фильма Джон Уик (Фото: Lionsgate Movies/Youtube)
15.11.2019, 16:02

Список составила кинокритик журнала Стефани Захарек

Номинант Пулитцеровской премии Стефани Захарек и кинокритик журнала Time составила для журнала список главных фильмов десятилетия. В ТОП попало 10 картин, вышедших с 2010 по 2018 год.

Критик уточнила, что выбирала фильмы, которые произвели на нее глубокое впечатление и заставили надолго задуматься.

"Один из методов составления подобных рейтингов, который можно назвать условно объективным, - это выбор громких фильмов и стремительных взлетов, с которыми скорее всего согласится большинство зрителей. Но часто работы, которые называют "великими" сразу после их выхода в прокат, даже если это действительно потрясающие картины запоминаются не так сильно, как другие, менее громкие фильмы", - объяснила Захарек.

Список в от журнала Time:

"Где-то" (2010), София Коппола

"Пещера забытых снов" (2011), Вернер Херцог

"Меланхолия" (2011), Ларс фон Триер

"Перед полуночью" (2013), Ричард Линклейтер

"Феникс" (2014), Кристиан Петцольд

"Джон Уик" (2014), Чад Стахелски и Дэвид Литч

"Сельма" (2014), Ава ДюВерней

"Лунный свет" (2016), Барри Дженкинс

"Затерянный город Z" (2017), Джеймс Грэй

"Рома" (2018), Альфонсо Куарон

Читайте также: "Додому": где взяли деньги и как снимали фильм, претендующий на Оскар от Украины

Напишите нам
кино топ-10
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 