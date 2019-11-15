Блокбастеры и артхаус. Топ-10 фильмов десятилетия от журнала Time

Кадр из фильма Джон Уик (Фото: Lionsgate Movies/Youtube)

Номинант Пулитцеровской премии Стефани Захарек и кинокритик журнала Time составила для журнала список главных фильмов десятилетия. В ТОП попало 10 картин, вышедших с 2010 по 2018 год.



Критик уточнила, что выбирала фильмы, которые произвели на нее глубокое впечатление и заставили надолго задуматься.

"Один из методов составления подобных рейтингов, который можно назвать условно объективным, - это выбор громких фильмов и стремительных взлетов, с которыми скорее всего согласится большинство зрителей. Но часто работы, которые называют "великими" сразу после их выхода в прокат, даже если это действительно потрясающие картины запоминаются не так сильно, как другие, менее громкие фильмы", - объяснила Захарек.

Список в от журнала Time:

"Где-то" (2010), София Коппола

"Пещера забытых снов" (2011), Вернер Херцог

"Меланхолия" (2011), Ларс фон Триер

"Перед полуночью" (2013), Ричард Линклейтер

"Феникс" (2014), Кристиан Петцольд

"Джон Уик" (2014), Чад Стахелски и Дэвид Литч

"Сельма" (2014), Ава ДюВерней

"Лунный свет" (2016), Барри Дженкинс

"Затерянный город Z" (2017), Джеймс Грэй

"Рома" (2018), Альфонсо Куарон

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