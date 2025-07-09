Самая масштабная атака по Украине: Россия нанесла удары 728 дронами и 13 ракетами

Враг наносил удары ракетами и дронами различных типов, а основное направление атаки – Луцк

Последствия атаки в Луцке (Фото: ГСЧС)

В ночь на 9 июля Россия запустила по Украине 741 средство воздушного нападения, в том числе 728 дронов различных типов. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 718 целей, сообщили Воздушные Силы.

Враг наносил удары "Шахедами" и имитационными дронами с направлений городов Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел и Миллерово. Семь крылатых ракет Х-101/"Сканнер-К" были запущены из районов Энгельса в Саратовской области и Курской области.

Ещё шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал» россияне запустили с воздушного пространства Липецкой области.

Основное направление удара – Волынь, город Луцк.

По состоянию на 08:30 выведено из строя 718 средств воздушного нападения, из них 303 сбиты, а еще 415 потеряны по местоположению. В частности:

→ 296 вражеских БПЛА сбиты, 415 — потеряны по местоположению/подавляются средствами радиоэлектронной борьбы;

→ семь крылатых ракет "Х-101"/"Искандер-К" – сбиты.

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в четырех локациях, а также падение сбитых самолетов – в 14 локациях.

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