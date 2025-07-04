Игнат: Россия установила новый антирекорд – применено более 330 ударных "шахедов"
Во время ночной атаки 4 июля Россия установила новый антирекорд – было применено 550 средств воздушного нападения, в том числе более 330 ударных дронов "шахед". Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник службы связи с общественностью командования Воздушных сил Юрий Игнат.
Основным направлением наступления были Киев и область.
"Это самое большое количество, которое враг использовал за одну атаку", – отметил он.
Игнат отметил, что противовоздушной обороне удалось перехватить немало целей. В частности, две из четырех крылатых ракет "Искандер-К/KN-23", но шесть ракет "Искандер-М" перехватить не удалось.
Также благодаря "инновационной технологии" дронов-перехватчиков удалось сбить десятки российских дронов, сообщил Игнат. Однако он пояснил, что на самом деле технология не такая уж и инновационная, поскольку используется уже давно для перехвата разведывательных дронов, но сейчас успешно работает и против ударных БпЛА.
- Вечером 3 июля Россия атаковала Киев дронами, в нескольких районах упали обломки, но пострадавших и повреждений обнаружено не было.
- Ночью враг применил ракеты и дроны для атаки Украины, в том числе столицы. Попали девять ракет и 63 дрона, 478 целей были обезврежены.
- В результате атаки в Киеве пострадали шесть районов, ранены не менее 23 человек, в том числе 10-летний ребенок. Пострадали жилые дома, Укрзалізниця, горели автомобили.
- Министр иностранных дел Сибига убежден, что Путин преднамеренно устроил массированную атаку после разговора с Трампом.