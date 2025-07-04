Игнат: Россия установила новый антирекорд – применено более 330 ударных "шахедов"

В ночь на 4 июля враг применил наибольшее количество ударных дронов за одну атаку

Юрий Игнат (Фото: Укринформ)

Во время ночной атаки 4 июля Россия установила новый антирекорд – было применено 550 средств воздушного нападения, в том числе более 330 ударных дронов "шахед". Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник службы связи с общественностью командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Основным направлением наступления были Киев и область.

"Это самое большое количество, которое враг использовал за одну атаку", – отметил он.

Игнат отметил, что противовоздушной обороне удалось перехватить немало целей. В частности, две из четырех крылатых ракет "Искандер-К/KN-23", но шесть ракет "Искандер-М" перехватить не удалось.

Также благодаря "инновационной технологии" дронов-перехватчиков удалось сбить десятки российских дронов, сообщил Игнат. Однако он пояснил, что на самом деле технология не такая уж и инновационная, поскольку используется уже давно для перехвата разведывательных дронов, но сейчас успешно работает и против ударных БпЛА.