Одна из худших ночей в Киеве. Путин специально бил после разговора с Трампом – Сибига

"Неправильные решения" могут только побудить агрессора к эскалации террора, подчеркнул Сибига после приостановки поставок части оружия из США

Последствия в Киеве (Фото: ГСЧС)

Российский диктатор Владимир Путин преднамеренно организовал массированную атаку дронов и ракет на Киев и Киевскую область после разговора с президентом США Дональдом Трампом. В этом убежден министр иностранных дел Андрей Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что это была "абсолютно ужасная" и бессонная ночь в столице, "одна из худших на данный момент".

Читайте также Что будет с Украиной без оружия США. Три сценария и новая роль Европы

"Сотни российских беспилотников и баллистических ракет обрушились на столицу Украины. Сразу после того, как Путин поговорил с президентом Трампом. И он делает это намеренно. Хватит ждать! Путин ясно демонстрирует свое полное презрение к Соединенным Штатам и ко всем, кто призывал к прекращению войны", – написал Сибига.

Министр призывает ввести "самые жесткие" санкции против Москвы, а Украине – дать все необходимые средства для самообороны.

"Неправильные решения могут только подтолкнуть агрессора к эскалации террора. Каждый преступный режим в мире сейчас внимательно следит за действиями Путина и реакцией на них. Если ему все это сойдет с рук, все получат очень четкий сигнал. Прекратите ждать мира. Действуйте, чтобы достичь мира. Мир через силу", – добавил Сибига.