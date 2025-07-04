Одна из худших ночей в Киеве. Путин специально бил после разговора с Трампом – Сибига
Российский диктатор Владимир Путин преднамеренно организовал массированную атаку дронов и ракет на Киев и Киевскую область после разговора с президентом США Дональдом Трампом. В этом убежден министр иностранных дел Андрей Сибига.
Глава МИД подчеркнул, что это была "абсолютно ужасная" и бессонная ночь в столице, "одна из худших на данный момент".
"Сотни российских беспилотников и баллистических ракет обрушились на столицу Украины. Сразу после того, как Путин поговорил с президентом Трампом. И он делает это намеренно. Хватит ждать! Путин ясно демонстрирует свое полное презрение к Соединенным Штатам и ко всем, кто призывал к прекращению войны", – написал Сибига.
Министр призывает ввести "самые жесткие" санкции против Москвы, а Украине – дать все необходимые средства для самообороны.
"Неправильные решения могут только подтолкнуть агрессора к эскалации террора. Каждый преступный режим в мире сейчас внимательно следит за действиями Путина и реакцией на них. Если ему все это сойдет с рук, все получат очень четкий сигнал. Прекратите ждать мира. Действуйте, чтобы достичь мира. Мир через силу", – добавил Сибига.
- 2 июля Пентагон приостановил поставки в Украину некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что запасы США стали слишком скудными.
- FT сообщило, что часть военной помощи была остановлена на пути в Украину. Решение было принято еще в начале июня, но реализовано 2 июля.
- Европа не сможет заменить США в поставках перехватчиков баллистических ракет для Patriot. Зеленский обсудит приостановку помощи с Трампом.
- В то же время, объясняя это решение, президент США в очередной раз критикует своего предшественника Байдена, который "опустошил всю страну", передавая оружие Украине.