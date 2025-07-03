Европа не сможет заменить США в поставках перехватчиков баллистики к Patriot – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: NECATI SAVAS / EPA)

После приостановления помощи США Украине, Европа не сможет полностью компенсировать всю военную поддержку Штатов, особенно – ракеты для сбивания баллистики к системам Patriot. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с европейскими лидерами в Дании.

"Прежде всего, конечно, мы рассчитываем на продолжение американской поддержки, потому что есть определенные позиции, которые, к сожалению, Европа не может предоставить. Особенно, если мы говорим о PAC-3, о ракетах для систем Patriot. Да, это критически важно. И [Европа не может заменить Штаты], когда мы говорим о системах ПВО", – заявил глава государства.

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Зеленский отметил, что Украина рассчитывает также на собственное производство и необходимо больше финансирования для него – этот вопрос обсуждался во время общения с партнерами в Дании.

Президент также сообщил, что в ближайшие дни проведет телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом по поводу приостановления американской помощи.