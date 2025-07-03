Європа не зможе замінити США щодо перехоплювачів балістики до Patriot – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: NECATI SAVAS / EPA)

Після призупинення допомоги США Україні, Європа не зможе повністю компенсувати всю військову підтримку Штатів, особливо – ракети для збиття балістики до систем Patriot. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з європейськими керівниками у Данії.

"Перш за все, звісно, ми розраховуємо на продовження американської підтримки, бо є певні позиції, які, на жаль, Європа не може надати. Особливо, якщо ми говоримо про PAC-3, про ракети для систем Patriot. Так, це критично важливо. І [Європа не може замінити Штати], коли ми говоримо про системи ППО", – розповів глава держави.

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Зеленський зазначив, що Україна розраховує також на власне виробництво й необхідно більше фінансування для нього – це питання обговорювалось під час спілкування з партнерами у Данії.

Також президент повідомив, що днями матиме телефонну розмову з керівником США Дональдом Трампом щодо призупинення американської допомоги.