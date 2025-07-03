Європа не зможе замінити США щодо перехоплювачів балістики до Patriot – Зеленський
Після призупинення допомоги США Україні, Європа не зможе повністю компенсувати всю військову підтримку Штатів, особливо – ракети для збиття балістики до систем Patriot. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з європейськими керівниками у Данії.
"Перш за все, звісно, ми розраховуємо на продовження американської підтримки, бо є певні позиції, які, на жаль, Європа не може надати. Особливо, якщо ми говоримо про PAC-3, про ракети для систем Patriot. Так, це критично важливо. І [Європа не може замінити Штати], коли ми говоримо про системи ППО", – розповів глава держави.
Зеленський зазначив, що Україна розраховує також на власне виробництво й необхідно більше фінансування для нього – це питання обговорювалось під час спілкування з партнерами у Данії.
Також президент повідомив, що днями матиме телефонну розмову з керівником США Дональдом Трампом щодо призупинення американської допомоги.
- 2 липня стало відомо, що Пентагон призупинив постачання до України деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів через побоювання, що арсенали США стали занадто малими.
- Згодом речник американського Міноборони заявив, що відомство переглядає постачання зброї партнерам у всьому світі, не тільки Україні.
- Аналітик Бадрак пояснював LIGA.net, що насправді Вашингтон здатний виготовляти достатню кількість систем Patriot і ракет до них, аби продавати Києву.