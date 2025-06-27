"Трамп каже напівправду про Patriot". Аналітик Бадрак пояснив, чому Штатам вистачає ППО для України
Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

В останній заяві президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про Patriot лише половина правди: насправді його країна здатна виготовляти достатню кількість систем і ракет, аби продавати Україні. Про це у статті для LIGA.net про результати саміту НАТО розповів директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

Аналітик зазначив, що Штати поки що не визначилися з ключовим питанням для України: чи продаватиме Вашингтон Києву системи протиповітряної оборони Patriot. Трамп пообіцяв, що США розглянуть питання передання ракет до цих комплексів, але додав, що ці боєприпаси "важко отримати і вони також потрібні США".

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"У відповіді Трампа, який перебуває у власній реальності, лише половина правди", – наголосив Бадрак.

Очільник Командування космічної та протиракетної оборони сухопутних військ США Деніел Карблер заявляв, що американські Збройні сили у 2023-му сукупно мали лише 15 батальйонів Patriot.

Такі батальйони складаються з чотирьох батарей (один зенітно-ракетний комплекс – одна батарея), а відтак загальна кількість Patriot на озброєнні Штатів становила 60 комплексів, зауважив експерт.

Проте, додав він, неофіційні джерела вказують, що США мають тільки 18 батарей Patriot PAC-3 – тобто тих, що здатні збивати балістичні ракети.

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За словами Бадрака, профільні експерти припускають, що Штати можуть виготовляти на рік 12–16 пускових систем до Patriot (близько двох дивізіонів).

Стосовно ракет аналітик навів такі дані: рівно рік тому, у 2024-му, американська армія повідомила про укладання довгострокового контракту з компанією Lockheed Martin на постачання 870 ракет MSE до систем Patriot PAC-3.

За той самий рік виробник досяг позначки у 500 перехоплювачів MSE (на 30% більше, ніж у 2023 році), а у 2025-му компанія планує виробити ще на 20% більше таких ракет, ніж минулоріч.

Відповідно, загальна кількість ракет для збиття балістики у 2025-му складе 600 одиниць, наголосив експерт.

Тобто Штати мають необхідні засоби протиповітряної-протиракетної оборони, і питання полягає лише у тому, як адміністрація Трампа ставитиметься до продажу такого озброєння Україні, підсумував Бадрак.

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