"Трамп каже напівправду про Patriot". Аналітик Бадрак пояснив, чому Штатам вистачає ППО для України

Військовий експерт зазначив, що єдине питання в тому, як чинна американська влада ставитиметься до продажу такого озброєння Україні

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

В останній заяві президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про Patriot лише половина правди: насправді його країна здатна виготовляти достатню кількість систем і ракет, аби продавати Україні. Про це у статті для LIGA.net про результати саміту НАТО розповів директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

Аналітик зазначив, що Штати поки що не визначилися з ключовим питанням для України: чи продаватиме Вашингтон Києву системи протиповітряної оборони Patriot. Трамп пообіцяв, що США розглянуть питання передання ракет до цих комплексів, але додав, що ці боєприпаси "важко отримати і вони також потрібні США".

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"У відповіді Трампа, який перебуває у власній реальності, лише половина правди", – наголосив Бадрак.

Очільник Командування космічної та протиракетної оборони сухопутних військ США Деніел Карблер заявляв, що американські Збройні сили у 2023-му сукупно мали лише 15 батальйонів Patriot.

Такі батальйони складаються з чотирьох батарей (один зенітно-ракетний комплекс – одна батарея), а відтак загальна кількість Patriot на озброєнні Штатів становила 60 комплексів, зауважив експерт.

Проте, додав він, неофіційні джерела вказують, що США мають тільки 18 батарей Patriot PAC-3 – тобто тих, що здатні збивати балістичні ракети.

За словами Бадрака, профільні експерти припускають, що Штати можуть виготовляти на рік 12–16 пускових систем до Patriot (близько двох дивізіонів).

Стосовно ракет аналітик навів такі дані: рівно рік тому, у 2024-му, американська армія повідомила про укладання довгострокового контракту з компанією Lockheed Martin на постачання 870 ракет MSE до систем Patriot PAC-3.

За той самий рік виробник досяг позначки у 500 перехоплювачів MSE (на 30% більше, ніж у 2023 році), а у 2025-му компанія планує виробити ще на 20% більше таких ракет, ніж минулоріч.

Відповідно, загальна кількість ракет для збиття балістики у 2025-му складе 600 одиниць, наголосив експерт.

Тобто Штати мають необхідні засоби протиповітряної-протиракетної оборони, і питання полягає лише у тому, як адміністрація Трампа ставитиметься до продажу такого озброєння Україні, підсумував Бадрак.