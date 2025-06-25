Трамп про постачання Україні Patriot: Ми подивимося, вони нам теж потрібні

Дональд Трамп (Фото: Jonas Roosens/EPA)

Сполучені Штати наразі не визначилися, чи продаватимуть Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Про це на брифінгу після саміту НАТО повідомив президент США Дональд Трамп, передає кореспондентка LIGA.net з Гааги.

"Я вам скажу, що вони [українці] хочуть отримати ракети ППО, як вони їх називають Patriot. І ми подивимося, їх дуже складно дістати. Вони нам теж потрібні", – сказав Трамп.

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Він додав, що США постачали Patriot Ізраїлю.

"І вони дуже ефективні. На 100%, важко повірити <…> Я хочу, щоб ми змогли надати їх", – додав американський президент.

26 травня неназваний український високопосадовець повідомив WP, що, на думку Києва, Вашингтон буде готовий продати Києву більше систем Patriot, а не надавати їх як допомогу.

За даними іншого джерела медіа, Німеччина планує надіслати Україні старіші версії ракет для Patriot, які гірше перехоплюють балістичні ракети.