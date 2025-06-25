Трамп про постачання Україні Patriot: Ми подивимося, вони нам теж потрібні
Тетяна Ланчуковська
Редактор новин LIGA.net
Мілана Головань
Редактор новин LIGA.net
Сполучені Штати наразі не визначилися, чи продаватимуть Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Про це на брифінгу після саміту НАТО повідомив президент США Дональд Трамп, передає кореспондентка LIGA.net з Гааги.
"Я вам скажу, що вони [українці] хочуть отримати ракети ППО, як вони їх називають Patriot. І ми подивимося, їх дуже складно дістати. Вони нам теж потрібні", – сказав Трамп.
Він додав, що США постачали Patriot Ізраїлю.
"І вони дуже ефективні. На 100%, важко повірити <…> Я хочу, щоб ми змогли надати їх", – додав американський президент.
- 26 травня неназваний український високопосадовець повідомив WP, що, на думку Києва, Вашингтон буде готовий продати Києву більше систем Patriot, а не надавати їх як допомогу.
- За даними іншого джерела медіа, Німеччина планує надіслати Україні старіші версії ракет для Patriot, які гірше перехоплюють балістичні ракети.