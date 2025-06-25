Трамп о поставках Украине Patriot: Мы посмотрим, они нам тоже нужны

Дональд Трамп (Фото: Jonas Roosens/EPA)

Соединенные Штаты пока не определились, будут ли продавать Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом на брифинге после саммита НАТО сообщил президент США Дональд Трамп, передает корреспондент LIGA.net из Гааги.

"Я вам скажу, что они [украинцы] хотят получить ракеты ПВО, как они их называют Patriot. И мы посмотрим, их очень сложно достать. Они нам тоже нужны", – сказал Трамп.

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Он добавил, что США поставляли Patriot Израилю.

"И они очень эффективны. На 100%, трудно поверить <…> Я хочу, чтобы мы смогли предоставить их", – добавил американский президент.

26 мая неназванный украинский чиновник сообщил WP, что, по мнению Киева, Вашингтон будет готов продать Киеву больше систем Patriot, а не давать их как помощь.

По данным другого источника медиа, Германия планирует прислать Украине более старые версии ракет для Patriot, которые хуже перехватывают баллистические ракеты.