Украина считает, что США будут готовы продать новые Patriot – WP

Собеседник издания заявил, что руководители США "мыслят как деловые люди" и нужно приспособиться к этому

Patriot (Иллюстративное фото: АрмияИнформ)

Украинские чиновники считают, что администрация президента США Дональда Трампа будет готова продать Киеву больше систем противовоздушной обороны Patriot, а не предоставлять их как помощь. Об этом заявляет издание The Washington Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.

Собеседник заявил, что не ожидает блокирования Вашингтоном продажи этих систем Украине, но понимает, что Белый дом "не даст их бесплатно".

"Они [действующая американская власть] мыслят как деловые люди. Если я вам что-то даю, вы должны дать мне что-то взамен. Мы должны приспособиться к этому", – рассказал он.

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Между тем, работающий в Киеве анонимный европейский дипломат заявил WP, что Raytheon (американская корпорация-производитель Patriot) все еще расширяет свое производство для удовлетворения спроса после 2022 года.

"США нужно сохранить определенное количество [этих систем] для собственной обороны, в случае нападения со стороны Ирана или другого противника", – рассказал собеседник.

В целом, шесть украинских и западных чиновников сообщили изданию, что Украина все больше озабочена тем, чтобы получить больше систем Patriot, поскольку запасы, отправленные при администрации Джо Байдена, иссякают, а новая администрация сопротивляется передаче большего количества комплексов.

Представители Пентагона и Совета по вопросам нацбезопасности США не ответили на просьбу медиа прокомментировать ситуацию с военной помощью Украине.

Системы Patriot являются одними из немногих западных комплексов ПВО, способных перехватывать баллистику. Согласно сообщению Воздушных сил ВСУ, во время массированной российской атаки 25 мая украинским военным не удалось сбить ни одну из девяти баллистических ракет оккупантов, хотя они смогли перехватить 45 крылатых.

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14 апреля Зеленский заявил, что Украина готова купить у США 10 систем Patriot за $15 млрд. В ответ Трамп не ответил напрямую, готовы ли Штаты продать это вооружение.

20 мая, во время слушаний в Сенате, Рубио заявил, что у Штатов нет дополнительных систем Patriot для Украины, но Вашингтон работает со своими союзниками по НАТО, чтобы те предоставили Киеву свои комплексы.