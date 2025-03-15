У нас постоянный большой дефицит ракет SAMP-T, нужны лицензии на производство – Зеленский

Система SAMP-T (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что есть "постоянный большой дефицит" ракет для систем противовоздушной обороны SAMP-T итало-французского производства. Об этом глава государства рассказал на брифинге, который транслировало Суспильне.

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По его словам, никогда не было так, чтобы ракет к SAMP-T было достаточно.

"Я не хочу говорить, сколько у нас этих ракет, что с ними. Это [большой дефицит] постоянная проблема. Постоянная. Я скажу вам то, чему война научила. Она научила многому. Один из пунктов: где ты можешь взять лицензию [на производство] у партнера – забери, мы сделаем быстрее", – сообщил Зеленский.

Президент отметил, что Украина не получила таких лицензий к системам Patriot, SAMP-T и HAWK.

И если найти ракеты для HAWK удавалось (они сняты с вооружения во многих странах, их "много в мире"), то сделать это для SAMP-T является "большой сложностью", добавил украинский лидер.

СПРАВКА SAMP-T – это наземная система "земля – воздух". Ее можно назвать европейским аналогом американских зенитных ракетных комплексов Patriot. SAMP-T способна поражать в радиусе до 40 км баллистические ракеты и более чем в 100 км – аэродинамические цели (крылатые ракеты, самолеты). По состоянию на осень 2024 года Украина получила две батареи SAMP-T. SAMP-T – это наземная система "земля – воздух". Ее можно назвать европейским аналогом американских зенитных ракетных комплексов Patriot. SAMP-T способна поражать в радиусе до 40 км баллистические ракеты и более чем в 100 км – аэродинамические цели (крылатые ракеты, самолеты). По состоянию на осень 2024 года Украина получила две батареи SAMP-T.

Зеленский отметил, что заменить SAMP-T могут именно системы Partiot: "Потому что это примерно один и тот же класс".

Также он рассказал о проблеме с тем, что некоторые системы изготавливают сразу несколько стран (например, SAMP-T), однако таких трудностей не возникает с IRIS-T, которые Германия производит самостоятельно.

"И тогда можно договариваться и рассчитывать на постоянное то или иное количество ежемесячное от IRIS-T. Поэтому наши военные могут четко рассчитывать, сколько у них есть ракет IRIS-T. Они не обязательно должны быть в хранилищах, на складах. Нет, просто имеем константу количества этих ракет ежемесячно", – пояснил президент.

В то же время есть системы ПВО, которые зависят от четырех стран и их политической воли предоставить Украине лицензии на производство, отметил глава государства.

Он добавил, что Украина "понемногу" развивает направление получения таких лицензий.