Батарея HAWK, ракеты для F-16, Коалиция морских способностей – все результаты "Рамштайна"

Министр обороны сообщил о "большой заинтересованности" со стороны партнеров в инвестировании, финансировании и сотрудничестве для усиления ОПК Украины

Фото: Министерство обороны

Испания пришлет Украине батарею комплекса противовоздушной обороны HAWK, Нидерланды передадут ракеты и вспомогательные материалы для самолетов F-16 на 80 млн евро, также подписано Положение Коалиции морских способностей – в частности таковы результаты нового заседания в формате "Рамштайн", сообщил министр обороны Рустем Умеров.

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Он назвал следующие ключевые результаты заседания Контактной группы:

→ США объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 250 млн: в него войдут критически важное вооружение и оборудование, боевые машины M2 Bradley и ракеты для HIMARS;

→ Канада предоставит более 80 000 ракетных двигателей для неуправляемых авиационных ракет и 1300 боеголовок к ним – это "значительно усилит" украинские возможности в воздушных операциях;

→ Также новый пакет помощи Канады включает тысячи пулеметов и пистолетов, элементы военной техники и полсотни "скорых" – это поможет обеспечить медицинские потребности на поле боя;

→ К тому же Канада взяла на себя важную роль в обучении украинских пилотов для полетов на F-16 в рамках программы "FLIT" – и на пятилетний срок подготовки пилотов и технического состава правительство страны выделит $389 млн;

→ Великобритания передаст 650 легких многоцелевых ракет на сумму 162 млн фунтов – это "значительно укрепит" возможности в противовоздушной обороне;

→ Нидерланды предоставят Украине ракеты класса воздух-воздух и вспомогательные материалы для самолетов F-16 на 80 млн евро – это позволит "существенно усилить" обороноспособность военно-воздушных сил Украины;

→ Швеция присоединилась к коалиции по разминированию, подписала соответствующий Меморандум и обязалась внести 5 млн евро в Фонд Коалиции для поддержки усилий по разминированию украинских территорий;

→ Испания отправит батарею зенитно-ракетного комплекса HAWK, в нее входит шесть пусковых установок ПВО.

Инфографика: Минобороны

Также на встрече подписали Положение Коалиции морских возможностей – лидерство в ней у Британии и Норвегии, Украина ожидает присоединения и других стран-партнеров, пояснил Умеров.

По его словам, работа в рамках Коалиции будет означать долгосрочную поддержку Украины по обеспечению безопасности на Черном море.

"В этом году Украина делает особый акцент на "морской обороне". Мы уже отвергли вражеские российские корабли от берегов крымского полуострова. Вместе с союзниками продолжаем воплощать в себя "Стратегию морской безопасности", – добавил он.

Еще Умеров рассказал о "большой заинтересованности" со стороны партнеров и союзников к инвестированию, финансированию и сотрудничеству для усиления украинской оборонной промышленности – и с рядом стран уже идет активная коммуникация о возможностях финансирования украинского оружия, ракет и дронов.

"Это открывает новые возможности для совместного развития оборонного потенциала. И что самое важное – усиливает наш фронт. Украинские дальнобойные дроны уже демонстрируют свою эффективность, это отмечают и наши союзники", – отметил он.

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