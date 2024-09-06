Зеленский лично прибыл на "Рамштайн"
Президент Владимир Зеленский прибыл на авиабазу "Рамштайн" для участия в заседании Контактной группы по обороне Украины. Об этом он сообщил в своих аккаунтах в соцсетях.
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Зеленский заявил, что Украине необходима решимость партнеров и средства, чтобы остановить российский воздушный террор.
"Нужно, чтобы все оружие из уже объявленных пакетов поддержки наконец попало в боевые бригады. И нужны сильные дальнобойные решения партнеров, чтобы приблизить справедливый мир, к которому мы стремимся", – написал он.
Зеленский встретится с министрами обороны США и Германии Ллойдом Остином и Борисом Писториусом. Отдельно будут проведены переговоры с канцлером Олафом Шольцом.
После этого президент отправится в Италию, где состоится международный экономический форум "Амброзетти", запланированы встречи с представителями итальянского бизнеса, переговоры с главой Совета министров Италии Джорджей Мелони.
5 сентября немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на осведомленных собеседников сообщало, что Зеленский на "Рамштайне" планирует "донести партнерам всю серьезность ситуации".
- Предыдущее заседание прошло 13 июня, тогда речь шла, в частности, о поставках Украине систем противовоздушной обороны.
- Тогда же Аргентина присоединилась к Контактной группе обороны Украины.
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