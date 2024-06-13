Пентагон утверждает – главной темой "Рамштайна" станет ПВО для Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин вместе с главой Объединенного комитета начальников штабов США уже прибыли в Брюссель

Сабрина Сингх (Фото: EPA)

Главный вопрос, который поднимут во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн" в Брюсселе 13 июня, будет усиление противовоздушной обороны Украины. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх во время брифинга.

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Сингх подчеркнула – сейчас для Украины является приоритетом противовоздушная оборона, чтобы защититься от воздушных атак России.

Она утверждает, что это то, что нужно – "или в виде Patriot, или в других формах".

"Поэтому я уверена, что это будет темой обсуждения на завтрашнем заседании UDCG", – сказала она.

Глава Пентагона Ллойд Остин вместе с главой Объединенного комитета начальников штабов США уже прибыли в Брюссель.

20 мая во время предварительного заседания Контактной группы, Остин пообещал , что Украина может ожидать стабильной американской оборонной помощи. В частности, в следующих пакетах помощи будут дополнительные снаряды для NASAMS и систем ПВО Patriot, больше HIMARS и снарядов, а также другое оружие.

11 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что передаст Силам обороны "в ближайшие недели и месяцы" третью систему Patriot.

Зеленский сообщил, что в ближайшем будущем Украина ожидает принятия решений от США и партнеров из Европы по передаче еще двух-трех Patriot.

Также в правительстве Нидерландов заявили, что государство предоставит Украине радар и три пусковые установки в Patriot и выделит 60 млн евро на закупку дронов.

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