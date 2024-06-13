Головною темою "Рамштайну" стане ППО для України – Пентагон

Глава Пентагону Ллойд Остін разом з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США вже прибули до Брюсселя

Сабріна Сінгх (Фото: EPA)

Головне питання, яке порушать під час засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" у Брюсселі 13 червня, буде посилення протиповітряної оборони України. Про це заявила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх під час брифінгу.

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Сінгх наголосила – наразі для України є пріоритетом протиповітряна оборона, аби захиститися від повітряних атак Росії.

Вона стверджує, що це те, що потрібно, – "чи то у вигляді Patriot, чи в інших формах".

"Тож я впевнена, що це буде темою обговорення на завтрашньому засіданні UDCG", – сказала вона.

Глава Пентагону Ллойд Остін разом з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США вже прибули до Брюсселя.

20 травня під час попереднього засідання Контактної групи Остін пообіцяв, що Україна може очікувати на стабільну американську оборонну допомогу. Зокрема, у наступних пакетах допомоги будуть додаткові снаряди для NASAMS та систем ППО Patriot, більше систем HIMARS та снарядів, а також інша зброя.

11 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що передасть Силам оборони "найближчими тижнями та місяцями" третю систему Patriot.

Зеленський повідомив, що в найближчому майбутньому Україна очікує на ухвалення рішень від США та партнерів з Європи щодо передавання ще двох-трьох Patriot.

Також в уряді Нідерландів заявили, що держава надасть Україні радар та три пускові установки до Patriot і виділить 60 млн євро на закупівлю дронів.

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