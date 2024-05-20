Остін відкрив засідання "Рамштайн-22": Безпекова допомога Україні змінить ситуацію на фронті

Остін наголосив, що майбутні тижні й місяці для України будуть вирішальними, але країни Заходу продовжать діяти рішуче

Ллойд Остін (Фото: Пентагон)

Україна може очікувати на стабільну американську оборонну допомогу. Зокрема, у наступних пакетах допомоги будуть додаткові снаряди для NASAMS та систем ППО Patriot, більше систем HIMARS та снарядів, а також інша зброя. Про це заявив очільник Пентагону США Ллойд Остін, відкриваючи засідання Контактної групи з оборони України.

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Остін заявив, що у наступні пакети ввійдуть бронебійні системи Javelin та AT4, а також броньовані машини, важливі для поновлення арсеналу України.

Він наголосив, що забезпечення України протиповітряною обороною є ключовим питанням для Контактної групи, а тому закликав союзників ще раз оцінити свою здатність допомогти в цій сфері.

Остін наголосив на хоробрості українського війська та тому, що Збройні Сили України ефективно використовують надані міжнародними союзниками спроможності.

"Безпекова допомога, яку ми швидко доставляємо Україні, змінить ситуацію в цій битві", – підсумував Остін.

Загалом союзники по групі в форматі "Рамштайн" зобов'язалися надати Україні оборонну допомогу на суму $95 млрд, акцентував Остін.

Він також наголосив, що завдяки новому фінансуванню для України, яке Конгрес США затвердив у квітні, США продовжать затверджувати значні пакети безпекової допомоги для України.

"І ви побачите стабільний потік американської допомоги Україні тиждень за тижнем", – наголосив він.

Він нагадав, що на початку травня американський президент Джо Байден оголосив про додатковий пакет на суму $400 млн на початку цього місяця. І це допоможе Україні захистити Харків та інші прифронтові райони, які знову опинилися під російською загрозою.

"Кремлівські сили намагатимуться просунутися далі в наступні тижні, прагнучи створити буферну зону вздовж кордону з Україною", – поділився Остін своїми оцінками.

Міністр оборони Рустем Умєров подякував Остіну й іншим своїм колегам з близько 50 країн-партнерів за постійну підтримку в українській боротьбі проти російської агресії.