Остін відкрив засідання "Рамштайн-22": Безпекова допомога Україні змінить ситуацію на фронті
Україна може очікувати на стабільну американську оборонну допомогу. Зокрема, у наступних пакетах допомоги будуть додаткові снаряди для NASAMS та систем ППО Patriot, більше систем HIMARS та снарядів, а також інша зброя. Про це заявив очільник Пентагону США Ллойд Остін, відкриваючи засідання Контактної групи з оборони України.
Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами
Остін заявив, що у наступні пакети ввійдуть бронебійні системи Javelin та AT4, а також броньовані машини, важливі для поновлення арсеналу України.
Він наголосив, що забезпечення України протиповітряною обороною є ключовим питанням для Контактної групи, а тому закликав союзників ще раз оцінити свою здатність допомогти в цій сфері.
Остін наголосив на хоробрості українського війська та тому, що Збройні Сили України ефективно використовують надані міжнародними союзниками спроможності.
"Безпекова допомога, яку ми швидко доставляємо Україні, змінить ситуацію в цій битві", – підсумував Остін.
Загалом союзники по групі в форматі "Рамштайн" зобов'язалися надати Україні оборонну допомогу на суму $95 млрд, акцентував Остін.
Він також наголосив, що завдяки новому фінансуванню для України, яке Конгрес США затвердив у квітні, США продовжать затверджувати значні пакети безпекової допомоги для України.
"І ви побачите стабільний потік американської допомоги Україні тиждень за тижнем", – наголосив він.
Він нагадав, що на початку травня американський президент Джо Байден оголосив про додатковий пакет на суму $400 млн на початку цього місяця. І це допоможе Україні захистити Харків та інші прифронтові райони, які знову опинилися під російською загрозою.
"Кремлівські сили намагатимуться просунутися далі в наступні тижні, прагнучи створити буферну зону вздовж кордону з Україною", – поділився Остін своїми оцінками.
Міністр оборони Рустем Умєров подякував Остіну й іншим своїм колегам з близько 50 країн-партнерів за постійну підтримку в українській боротьбі проти російської агресії.
- З квітня 2024 року США виділили два пакети за президентськими повноваженнями та ще $6 млрд через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), які будуть використані для закупівлі нових озброєнь в американських виробників для України.
Читайте також: Білий дім: США працюють над доставленням зброї до України та уважно стежать за наступом Росії