США оголосили додаткові $2 млрд допомоги Україні

Ентоні Блінкен (Фото: ОП)

Сполучені Штати виділять додаткові $2 млрд фінансової та військової допомоги для України. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу у Києві із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Ми маємо додаткову допомогу, яка наразі в дорозі. Насправді, деяка допомога вже прибула. Але я хочу додати до цього, оголосивши, що ми надамо додаткові $2 мільярди фінансової та військової допомоги Україні", – сказав Блінкен.

Як зауважив держсекретар США, в межах цієї допомоги буде створений перший у своєму роді фонд для оборонних підприємств.



За його словами, фонд працюватиме задля якнайшвидшого надання Силам оборони необхідного озброєння, інвестування в оборонну промисловість України та закупівлі зброї для держави з інших країн.

Він підкреслив, що США намагаються прискорити процес передачі українським бійцям боєприпасів, броньованих машин та рекет для протиповітряної оборони.



Головним пріоритетом зараз є надання Україні додаткових систем ППО, наголосив Блінкен.



"Ми сфокусовані в наших розмовах на деталях того, що ми робимо, щоб знайти більше ППО та доставити їх [системи] Україні. Я можу сказати, що для нас це є пріоритетним питанням", – сказав держсекретар США.

10 травня США оголосили про виділення Україні пакета військової допомоги на $400 млн.

У його межах ЗСУ отримають ракети для систем Patriot і HIMARS, бойові машини піхоти Bradley та інше озброєння.

11 травня Associated Press писало, що Держдеп США схвалив терміновий продаж Україні трьох додаткових систем HIMARS.

Читайте також: У Пентагоні занепокоєні ситуацією на фронті. Райдер: Надалі співпрацюватимемо з Україною