У Пентагоні занепокоєні ситуацією на фронті. Райдер: Надалі співпрацюватимемо з Україною

На думку речника Пентагону, армія Росії скористалася ситуацією на полі бою і намагається просуватися вперед

Патрік Райдер (Фото: EPA)

У Петагоні занепокоєні ситуацією на фронті й вважають її складною. Водночас у США наголосили, що пауза у допомозі Україні не була корисною. Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер під час брифінгу.

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На думку речника Пентагону, армія Росії скористалася ситуацією на полі бою і намагається просуватися вперед, а це викликає занепокоєння.

"Це, безперечно, викликає занепокоєння. Ми збираємося продовжувати тісно співпрацювати з Україною, нашими міжнародними союзниками та партнерами, щоб отримати необхідну безпекову допомогу", – наголосив Райдер.

На питання про те, чи американська зброя швидко доходить до України, речник заявив, що США роблять все можливе, щоб надати критично важливі боєприпаси та інше озброєння.

"Міністр оборони США Ллойд Остін та інші кажуть, що ми дуже наполегливо працюємо, щоб якнайшвидше доставити допомогу в Україну. Знову ж таки, зараз в Україні складна ситуація на полі бою", – сказав Райдер.

Він також додав, що пауза у наданні допомоги Україні від США не була корисною, попри те що є й інші партнери, які допомагають.

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

12 травня з Вовчанського напрямку було евакуйовано 1600 людей, а загалом в останні дні у Харківській області – 5500 осіб.

13 травня голова Харківської ОВА заявив, що російські війська у Харківській області атакують невеликими групами за новими напрямками, намагаючись розтягнути оборону ЗСУ. Ситуація важка, але українські військові відбивають усі атаки ворога.

15 травня у поліції повідомили про те, що російські військові займають позиції на вулицях прикордонного Вовчанська Харківської області – місцевих жителів закликають евакуюватися.

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