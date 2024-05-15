В Пентагоне обеспокоены ситуацией на фронте. Райдер: Будем дальше сотрудничать с Украиной

Патрик Райдер (Фото: EPA)

В Петагоне обеспокоены ситуацией на фронте и считают ее сложной. В то же время в США отметили, что пауза в помощи Украине не была полезной. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга.

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По мнению представителя Пентагона, армия России воспользовалась ситуацией на поле боя и пытается продвигаться вперед, а это вызывает беспокойство.

"Это, безусловно, вызывает беспокойство. Мы собираемся продолжать тесно сотрудничать с Украиной, нашими международными союзниками и партнерами, чтобы получить необходимую помощь в сфере безопасности", – подчеркнул Райдер.

На вопрос о том, быстро ли американское оружие доходит до Украины, спикер заявил, что США делают все возможное, чтобы предоставить критически важные боеприпасы и другое вооружение.

"Министр обороны США Ллойд Остин и другие говорят, что мы очень упорно работаем, чтобы как можно быстрее доставить помощь в Украину. Опять же, сейчас в Украине сложная ситуация на поле боя", – сказал Райдер.

Он также добавил, что пауза в оказании помощи Украине от США не была полезной, несмотря на то что есть и другие партнеры, которые помогают.

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

12 мая с Волчанского направления было эвакуировано 1600 человек, а в последние дни в Харьковской области – 5500 человек.

13 мая глава Харьковской ОВА заявил, что российские войска в Харьковской области атакуют небольшими группами по новым направлениям, пытаясь растянуть оборону ВСУ. Ситуация трудная, но украинские военные отражают все атаки врага.

15 мая в полиции сообщили о том, что российские военные занимают позиции на улицах пограничного Волчанска Харьковской области – местных жителей призывают эвакуироваться.

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