Полиция: Армия России занимает позиции на улицах Волчанска, ситуация – крайне сложная

Украинские правоохранители находятся в Волчанске и помогают местному населению с эвакуацией

Волчанск. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Российские военные занимают позиции на улицах приграничного Волчанска Харьковской области – местных жителей призывают эвакуироваться. Об этом заявил главный патрульный Волчанского отдела полиции Алексей Харьковский.

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По его словам, по состоянию на 15 мая враг занимает позиции на улицах города, ситуация в Волчанске – крайне сложная.

Он отметил, что украинские правоохранители находятся в Волчанске и помогают местному населению с эвакуацией.

"Продолжаются активные бои. Мы эвакуируем людей, всем помогаем. Ситуация в Волчанске – крайне сложная. Враг занимает позиции на улицах города. Поэтому, люди, пожалуйста, эвакуируйтесь. Мы всем помогаем", – подчеркнул полицейский.

Карта: Deepstate

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

12 мая из Волчанского направления было эвакуировано 1600 человек, а в последние дни в Харьковской области – 5500 человек.

13 мая глава Харьковской ОВА заявил, что российские войска в Харьковской области атакуют небольшими группами по новым направлениям, пытаясь растянуть оборону ВСУ. Ситуация сложная, но украинские военные отражают все атаки врага.

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