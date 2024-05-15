Полиция: Армия России занимает позиции на улицах Волчанска, ситуация – крайне сложная
Волчанск. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Российские военные занимают позиции на улицах приграничного Волчанска Харьковской области – местных жителей призывают эвакуироваться. Об этом заявил главный патрульный Волчанского отдела полиции Алексей Харьковский.

По его словам, по состоянию на 15 мая враг занимает позиции на улицах города, ситуация в Волчанске – крайне сложная.

Он отметил, что украинские правоохранители находятся в Волчанске и помогают местному населению с эвакуацией.

"Продолжаются активные бои. Мы эвакуируем людей, всем помогаем. Ситуация в Волчанске – крайне сложная. Враг занимает позиции на улицах города. Поэтому, люди, пожалуйста, эвакуируйтесь. Мы всем помогаем", – подчеркнул полицейский.

Карта: Deepstate
Карта: Deepstate
  • В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
  • 12 мая из Волчанского направления было эвакуировано 1600 человек, а в последние дни в Харьковской области – 5500 человек.
  • 13 мая глава Харьковской ОВА заявил, что российские войска в Харьковской области атакуют небольшими группами по новым направлениям, пытаясь растянуть оборону ВСУ. Ситуация сложная, но украинские военные отражают все атаки врага.

Читайте также: "Линии Мажино там нет". Россияне прорвались в Харьковской области – как далеко они зайдут

волчансквойнаармия Россиихарьковская областьполиция