Полиция: Армия России занимает позиции на улицах Волчанска, ситуация – крайне сложная
Российские военные занимают позиции на улицах приграничного Волчанска Харьковской области – местных жителей призывают эвакуироваться. Об этом заявил главный патрульный Волчанского отдела полиции Алексей Харьковский.
По его словам, по состоянию на 15 мая враг занимает позиции на улицах города, ситуация в Волчанске – крайне сложная.
Он отметил, что украинские правоохранители находятся в Волчанске и помогают местному населению с эвакуацией.
"Продолжаются активные бои. Мы эвакуируем людей, всем помогаем. Ситуация в Волчанске – крайне сложная. Враг занимает позиции на улицах города. Поэтому, люди, пожалуйста, эвакуируйтесь. Мы всем помогаем", – подчеркнул полицейский.
- В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- 12 мая из Волчанского направления было эвакуировано 1600 человек, а в последние дни в Харьковской области – 5500 человек.
- 13 мая глава Харьковской ОВА заявил, что российские войска в Харьковской области атакуют небольшими группами по новым направлениям, пытаясь растянуть оборону ВСУ. Ситуация сложная, но украинские военные отражают все атаки врага.
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