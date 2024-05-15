Поліція: Армія Росії займає позиції на вулицях Вовчанська, ситуація у місті — вкрай складна

Українські правоохоронці перебувають у Вовчанську та допомагають місцевому населенню з евакуацією

Вовчанськ. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Російські військові займають позиції на вулицях прикордонного Вовчанська Харківської області – місцевих жителів закликають евакуюватися. Про це заявив головний патрульний Вовчанського відділу поліції Олексій Харківський.

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За його словами, станом на 15 травня ворог займає позиції на вулицях міста, ситуація у Вовчанську – вкрай складна.

Він зазначив, що українські правоохоронці перебувають у Вовчанську та допомагають місцевому населенню з евакуацією.

"Тривають активні бої. Ми евакуюємо людей, всім допомагаємо. Ситуація у Вовчанську — вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста. Тому, люди, будь ласка, евакуюйтеся. Ми всім допомагаємо", — наголосив поліціянт.

Мапа: Deepstate

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

12 травня з Вовчанського напрямку було евакуйовано 1600 людей, а загалом в останні дні у Харківській області – 5500 осіб.

13 травня голова Харківської ОВА заявив, що російські війська у Харківській області атакують невеликими групами по нових напрямках, намагаючись розтягнути оборону ЗСУ. Ситуація важка, але українські військові відбивають усі атаки ворога.

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