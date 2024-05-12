Сьогодні з Вовчанська евакуювали 1600 людей, загалом вже 5500 осіб в області – ОВА

Фото: Олег Синєгубов

Сьогодні з Вовчанського напрямку було евакуйовано 1600 людей, а загалом в останні дні у Харківській області - 5500 осіб. Влада продовжує евакуацію, повідомив очільник обладміністрації Олег Синєгубов.

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Загалом з Вовчанського напрямку було евакуйовано 1600 людей – робота триває, а за фактично три доби евакуйовано вже 5500 людей з Вовчанської громади та населених пунктів Харківського району, повідомив він.

Влада закликала жителів і надалі не нехтувати безпекою, евакуація не припиняється.

"Ворог обстрілює наші позиції, прикордонні населені пункти. Наші воїни свої позиції тримають. Важко, однак продовжуємо працювати злагоджено, в команді. Продовжуємо вірити в наші ЗСУ", – зазначив очільник ОВА.

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Наразі на місці працює голова Чугуївської районної військової адміністрації Сергій Лободенко, голова Вовчанської міської адміністрації Тамаз Гамбарашвілі, міжнародні партнери, гуманітарний фонд та волонтери, повідомив Синєгубов.

Також ведеться цілодобова комунікація з військовим командуванням, акцентував посадовець.

Вдень обладміністрація повідомляла, що у Вовчанську залишається до 500 людей. Очільник адміністрації спростував нібито захід окупантів до міста.

Станом на 2020 рік у Вовчанську мешкало 17 942 людей. З початку повномасштабного вторгнення РФ і до осені 2022 року місто було під російською окупацією.

Орієнтовна ситуація станом на 12 травня 2024 року (Карта: Deepstate)

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

Речник ОСУВ "Хортиця" Волошин заявив, що росіяни намагаються змусити українські війська перемістити сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський, зокрема шляхом інформаційних кампаній. Він повідомив, що Сили оборони проводять контрударні дії та розгортають резерви для напрямків, де окупанти змогли пробитися.

Головком ЗСУ зазначив, що на Харківському напрямку тривають бої у прикордонних районах, ситуація там складна.

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