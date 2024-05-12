Зеленський: Росіяни вдарили по Харківщині, щоб розтягнути українські сили та підважити мотивацію
Задум російських ударів на Харківщині – щоб розтягнути українські сили та "підважити моральну, мотиваційну основу здатності українців захищатися". Деякі прикордонні села із "сірої зони" стали зоною ведення бойових дій – окупанти намагаються закріпитися у частині з них, а іншу частину використати для подальшого просування. Про це у своєму зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.
Впродовж дня він заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, розвідки та міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.
"Особлива увага – Харківщині. Тривають оборонні бої, жорстокі бої на значній частині нашої прикордонної смуги. Є села, які фактично із "сірої зони" стали зоною ведення бойових дій, і окупант намагається в частині з них закріпитись, частину просто використати для подальшого просування", – зазначив Зеленський.
Президент зауважив, що українське завдання – завдати росіянам якнайбільших втрат.
Він повідомив про "надзвичайно складну" ситуацію на околицях міста Вовчанськ – населений пункт під постійним вогнем загарбників, тривають контрударні дії українських військових, у місті допомагають місцевим мешканцям.
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Очільник держави акцентував: задум російських ударів на Харківщині у тому, аби розтягнути українські сили, та "підважити моральну, мотиваційну основу здатності українців захищатися".
Так, найжорсткішим залишається Покровський напрямок у Донецькій області (колишній Авдіївський) – там за добу відбулося вже 30 бойових зіткнень, зазначив президент.
Також жорсткими є Лиманський, Времіївський (південь Донеччини за Запоріжжям), Краматорський та Купʼянський напрямки.
"Наші воїни достойно відповідають окупанту і роблять усе можливе, часто й неможливе, щоб стримувати російські штурми й відповідати – відповідати окупанту вогнем", – підсумував президент.
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- У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
- Речник ОСУВ "Хортиця" Волошин заявив, що росіяни намагаються змусити українські війська перемістити сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський, зокрема шляхом інформаційних кампаній. Він повідомив, що Сили оборони проводять контрударні дії та розгортають резерви для напрямків, де окупанти змогли пробитися.
- У Вовчанську Харківської області залишається до 500 людей, триває евакуація. Влада Вовчанська повідомила, що наразі немає офіційних підтверджень присутності окупантів у місті. Загалом в області евакуювали понад 4000 осіб.
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