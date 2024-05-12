Зеленський: Росіяни вдарили по Харківщині, щоб розтягнути українські сили та підважити мотивацію

Володимир Зеленський (Скриншот із відео)

Задум російських ударів на Харківщині – щоб розтягнути українські сили та "підважити моральну, мотиваційну основу здатності українців захищатися". Деякі прикордонні села із "сірої зони" стали зоною ведення бойових дій – окупанти намагаються закріпитися у частині з них, а іншу частину використати для подальшого просування. Про це у своєму зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

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Впродовж дня він заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, розвідки та міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

"Особлива увага – Харківщині. Тривають оборонні бої, жорстокі бої на значній частині нашої прикордонної смуги. Є села, які фактично із "сірої зони" стали зоною ведення бойових дій, і окупант намагається в частині з них закріпитись, частину просто використати для подальшого просування", – зазначив Зеленський.

Президент зауважив, що українське завдання – завдати росіянам якнайбільших втрат.

Він повідомив про "надзвичайно складну" ситуацію на околицях міста Вовчанськ – населений пункт під постійним вогнем загарбників, тривають контрударні дії українських військових, у місті допомагають місцевим мешканцям.

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Очільник держави акцентував: задум російських ударів на Харківщині у тому, аби розтягнути українські сили, та "підважити моральну, мотиваційну основу здатності українців захищатися".

Так, найжорсткішим залишається Покровський напрямок у Донецькій області (колишній Авдіївський) – там за добу відбулося вже 30 бойових зіткнень, зазначив президент.

Також жорсткими є Лиманський, Времіївський (південь Донеччини за Запоріжжям), Краматорський та Купʼянський напрямки.

"Наші воїни достойно відповідають окупанту і роблять усе можливе, часто й неможливе, щоб стримувати російські штурми й відповідати – відповідати окупанту вогнем", – підсумував президент.

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У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

Речник ОСУВ "Хортиця" Волошин заявив, що росіяни намагаються змусити українські війська перемістити сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський, зокрема шляхом інформаційних кампаній. Він повідомив, що Сили оборони проводять контрударні дії та розгортають резерви для напрямків, де окупанти змогли пробитися.

У Вовчанську Харківської області залишається до 500 людей, триває евакуація. Влада Вовчанська повідомила, що наразі немає офіційних підтверджень присутності окупантів у місті. Загалом в області евакуювали понад 4000 осіб.

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