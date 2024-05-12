Блінкен про Харківщину: Переконаний, що Україна може ефективно утримувати фронт на сході
Україна може ефективно утримувати лінію фронту на сході, продовжувати використовувати свої переваги на Чорному морі та "тримати під загрозою" сили Росії, зокрема у Криму, вважає очільник Державного департаменту США Ентоні Блінкен. Допомога Україні від партнерів продовжуватиметься, розповів він в інтерв'ю телеканалу CBS.
Журналістка запитала, чи є ціною затримки американської допомоги спроба РФ тиснути на Харків та те, що, за очікуваннями Білого дому, Росія збільшить чисельність військ.
"Безсумнівно, багатомісячна затримка у затвердженні запиту на додатковий бюджет і відправлення [військового] спорядження до України мала ціну. Лише цього тижня ми виділили близько $400 млн на оборонне спорядження для України з додаткового бюджету. Тож ми робимо все можливе, щоб якомога швидше надати цю допомогу. Європейці роблять те саме", – відповів він.
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Блінкен висловив переконання, що Україна може ефективно утримувати лінію фронту на сході, продовжувати використовувати переваги, отримані для себе у Чорному морі (експортуючи стільки ж їжі, як до вторгнення РФ), а також тримати під загрозою російські сили, зокрема у Криму, аби ускладнити для росіян продовження агресії.
Він зазначив, що США надають системи для цього, проте це "складний момент".
"Ми нікуди не йдемо, як і близько 50 країн, які підтримують Україну. Це [допомога] триватиме, і якщо Путін думає, що він може пережити Україну, переживе її прихильників. Він помиляється", – підсумував Блінкен.
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- У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
- Речник ОСУВ "Хортиця" Волошин заявив, що росіяни намагаються змусити українські війська перемістити сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський, зокрема шляхом інформаційних кампаній. Він повідомив, що Сили оборони проводять контрударні дії та розгортають резерви для напрямків, де окупанти змогли пробитися.
- У Вовчанську Харківської області залишається до 500 людей, триває евакуація. Влада Вовчанська повідомила, що наразі немає офіційних підтверджень присутності окупантів у місті. Загалом в області евакуювали понад 4000 осіб.
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