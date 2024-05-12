Блінкен про Харківщину: Переконаний, що Україна може ефективно утримувати фронт на сході

"Це [допомога] триватиме, і якщо Путін думає, що він може пережити Україну, переживе її прихильників. Він помиляється", – акцентував очільник Держдепу

Ентоні Блінкен (Фото: EPA)

Україна може ефективно утримувати лінію фронту на сході, продовжувати використовувати свої переваги на Чорному морі та "тримати під загрозою" сили Росії, зокрема у Криму, вважає очільник Державного департаменту США Ентоні Блінкен. Допомога Україні від партнерів продовжуватиметься, розповів він в інтерв'ю телеканалу CBS.

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Журналістка запитала, чи є ціною затримки американської допомоги спроба РФ тиснути на Харків та те, що, за очікуваннями Білого дому, Росія збільшить чисельність військ.

"Безсумнівно, багатомісячна затримка у затвердженні запиту на додатковий бюджет і відправлення [військового] спорядження до України мала ціну. Лише цього тижня ми виділили близько $400 млн на оборонне спорядження для України з додаткового бюджету. Тож ми робимо все можливе, щоб якомога швидше надати цю допомогу. Європейці роблять те саме", – відповів він.

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Блінкен висловив переконання, що Україна може ефективно утримувати лінію фронту на сході, продовжувати використовувати переваги, отримані для себе у Чорному морі (експортуючи стільки ж їжі, як до вторгнення РФ), а також тримати під загрозою російські сили, зокрема у Криму, аби ускладнити для росіян продовження агресії.

Він зазначив, що США надають системи для цього, проте це "складний момент".

"Ми нікуди не йдемо, як і близько 50 країн, які підтримують Україну. Це [допомога] триватиме, і якщо Путін думає, що він може пережити Україну, переживе її прихильників. Він помиляється", – підсумував Блінкен.

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У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

Речник ОСУВ "Хортиця" Волошин заявив, що росіяни намагаються змусити українські війська перемістити сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський, зокрема шляхом інформаційних кампаній. Він повідомив, що Сили оборони проводять контрударні дії та розгортають резерви для напрямків, де окупанти змогли пробитися.

У Вовчанську Харківської області залишається до 500 людей, триває евакуація. Влада Вовчанська повідомила, що наразі немає офіційних підтверджень присутності окупантів у місті. Загалом в області евакуювали понад 4000 осіб.

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