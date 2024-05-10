Речник ЗСУ: Росія хоче змусити нас відтягнути сили з Донбасу на Харківський напрямок

Назар Волошин заявив LIGA.net, що ворог сіє паніку серед українців, зокрема, інформаційними вкидами у мережі

Український військовий (Фото: Генштаб ЗСУ)

Росіяни намагаються змусити українські війська перемістити сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський, зокрема, шляхом інформаційних кампаній. Про це LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин.

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"Ворог докладає зусиль, серед іншого – в інформаційному просторі, щоб спровокувати паніку та змусити нас відтягнути сили й засоби на Харківщину з Донеччини й Луганщини", – заявив він.

За словами Волошина, Сили оборони готові до провокацій і контролюють ситуацію.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк в інтерв'ю The Economist заявив, що Росія так чи інакше продовжить зосереджувати увагу на повній окупації Луганської й Донецької областей.

Утім, як раніше з'ясувала українська розвідка, окупанти незабаром посилять оборону на Донбасі, атакуючи північно-східні райони Харківської й Сумської областей.

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Президент Зеленський заявив, що приблизно на 07:00 – 08:00, як йому було відомо, на цьому напрямку йшов жорсткий артилерійський бій і українським силам вдалося зупинити окупантів.

Голова Харківської ОВА Синєгубов повідомив, що вночі ворожі ДРГ спробували прорвати кордон, але успіху не мали.

Міноборони повідомило, що на Вовчанському напрямку окупанти вранці намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. Щоб посилити оборону, ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи. З Вовчанська й навколишніх населених пунктів евакуюють людей через російські обстріли.

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