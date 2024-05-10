Речник ЗСУ: Росія хоче змусити нас відтягнути сили з Донбасу на Харківський напрямок
Росіяни намагаються змусити українські війська перемістити сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський, зокрема, шляхом інформаційних кампаній. Про це LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин.
"Ворог докладає зусиль, серед іншого – в інформаційному просторі, щоб спровокувати паніку та змусити нас відтягнути сили й засоби на Харківщину з Донеччини й Луганщини", – заявив він.
За словами Волошина, Сили оборони готові до провокацій і контролюють ситуацію.
Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк в інтерв'ю The Economist заявив, що Росія так чи інакше продовжить зосереджувати увагу на повній окупації Луганської й Донецької областей.
Утім, як раніше з'ясувала українська розвідка, окупанти незабаром посилять оборону на Донбасі, атакуючи північно-східні райони Харківської й Сумської областей.
- У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Президент Зеленський заявив, що приблизно на 07:00 – 08:00, як йому було відомо, на цьому напрямку йшов жорсткий артилерійський бій і українським силам вдалося зупинити окупантів.
- Голова Харківської ОВА Синєгубов повідомив, що вночі ворожі ДРГ спробували прорвати кордон, але успіху не мали.
- Міноборони повідомило, що на Вовчанському напрямку окупанти вранці намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. Щоб посилити оборону, ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи. З Вовчанська й навколишніх населених пунктів евакуюють людей через російські обстріли.
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