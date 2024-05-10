Спикер ВСУ: Россия хочет заставить нас оттянуть силы с Донбасса на Харьковское направление

Назар Волошин заявил LIGA.net, что враг сеет панику среди украинцев, в частности информационными вбросами в сети

Украинский военный (Фото: Генштаб ВСУ)

Россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства из Донецкого направления на Харьковское, в частности, путем информационных кампаний. Об этом LIGA.net сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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"Враг прилагает усилия, в том числе – в информационном пространстве, чтобы спровоцировать панику и заставить нас оттянуть силы и средства на Харьковское направление из Донецкой и Луганской области", – заявил он.

По словам Волошина, Силы обороны готовы к провокациям и контролируют ситуацию.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в интервью The Economist заявил, что Россия так или иначе продолжит сосредоточивать внимание на полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

Впрочем, как ранее выяснила украинская разведка, оккупанты в скором времени усилят оборону на Донбассе, атакуя северо-восточные районы Харьковской и Сумской областей.

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Президент Зеленский заявил, что примерно на 07:00 – 08:00, как ему было известно, на этом направлении шло жесткое артиллерийское сражение и украинским силам удалось остановить оккупантов.

Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил, что ночью вражеские ДРГ попытались прорвать границу, но успеха не имели.

Минобороны сообщило, что на Волчанском направлении оккупанты утром пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. Чтобы усилить оборону, ВСУ направили туда резервные подразделения. Из Волчанска и окрестных населенных пунктов эвакуируют людей из-за российских обстрелов.

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