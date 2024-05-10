Спикер ВСУ: Россия хочет заставить нас оттянуть силы с Донбасса на Харьковское направление
Россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства из Донецкого направления на Харьковское, в частности, путем информационных кампаний. Об этом LIGA.net сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
"Враг прилагает усилия, в том числе – в информационном пространстве, чтобы спровоцировать панику и заставить нас оттянуть силы и средства на Харьковское направление из Донецкой и Луганской области", – заявил он.
По словам Волошина, Силы обороны готовы к провокациям и контролируют ситуацию.
Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в интервью The Economist заявил, что Россия так или иначе продолжит сосредоточивать внимание на полной оккупации Луганской и Донецкой областей.
Впрочем, как ранее выяснила украинская разведка, оккупанты в скором времени усилят оборону на Донбассе, атакуя северо-восточные районы Харьковской и Сумской областей.
- В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Президент Зеленский заявил, что примерно на 07:00 – 08:00, как ему было известно, на этом направлении шло жесткое артиллерийское сражение и украинским силам удалось остановить оккупантов.
- Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил, что ночью вражеские ДРГ попытались прорвать границу, но успеха не имели.
- Минобороны сообщило, что на Волчанском направлении оккупанты утром пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. Чтобы усилить оборону, ВСУ направили туда резервные подразделения. Из Волчанска и окрестных населенных пунктов эвакуируют людей из-за российских обстрелов.
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