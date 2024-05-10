Зеленский: Россия начала новую волну контрнаступления на Харьковском направлении

Владимир Зеленский (Фото - ОП)

Оккупанты начали новую волну контрнаступления на Харьковском направлении. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

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"Россия начала новую волну контрнаступательных действий на этом направлении. Украина встретила их там нашими войсками, бригадами и артиллерией", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что оккупанты могут подтягивать дополнительные силы на это направление, но украинское военное командование знало об этом и рассчитывало силы, чтобы остановить врага огнем.

По словам Зеленского, по состоянию примерно на 07:00 – 08:00, как ему было известно, на этом направлении шел жесткий артиллерийский бой и украинским силам удалось остановить оккупантов.

В ночь на 10 мая были безрезультатные попытки ДРГ россиян прорвать границу. Глава ОВА Синенубов заверил, что российская группировка не представляет угрозы для Харькова, ее хватает только на провокации на севере.

Минобороны сообщило, что на Волчанском направлении оккупанты утром пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. Чтобы усилить оборону, ВСУ направили туда резервные подразделения.

Из Волчанска Харьковской области и окрестных населенных пунктов идет эвакуация населения из-за российских обстрелов.

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