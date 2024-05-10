Зеленский: Россия начала новую волну контрнаступления на Харьковском направлении
Оккупанты начали новую волну контрнаступления на Харьковском направлении. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.
"Россия начала новую волну контрнаступательных действий на этом направлении. Украина встретила их там нашими войсками, бригадами и артиллерией", – сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что оккупанты могут подтягивать дополнительные силы на это направление, но украинское военное командование знало об этом и рассчитывало силы, чтобы остановить врага огнем.
По словам Зеленского, по состоянию примерно на 07:00 – 08:00, как ему было известно, на этом направлении шел жесткий артиллерийский бой и украинским силам удалось остановить оккупантов.
- В ночь на 10 мая были безрезультатные попытки ДРГ россиян прорвать границу. Глава ОВА Синенубов заверил, что российская группировка не представляет угрозы для Харькова, ее хватает только на провокации на севере.
- Минобороны сообщило, что на Волчанском направлении оккупанты утром пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. Чтобы усилить оборону, ВСУ направили туда резервные подразделения.
- Из Волчанска Харьковской области и окрестных населенных пунктов идет эвакуация населения из-за российских обстрелов.
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