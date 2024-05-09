Зеленский о ротациях: Понимаем, сколько бригад нужно вывести. Но новые надо укомплектовать
У Украины есть план ротаций для выведения на отдых бригад из зоны боевых действий, однако на их место должны зайти другие бойцы, и они должны быть укомплектованными, что уже зависит от поставок оружия со стороны партнеров. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время прерванной тревогой совместной пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Метсолой.
Комментируя ситуацию на фронте, президент подчеркнул, что у россиян сейчас есть инициатива на востоке, но Украина сможет остановить оккупантов, если будет увеличение поставок оружия от партнеров.
"Это можно [сделать], только когда в руках есть что-то крепкое. Мы понимаем названия, понимаем количество всего, что нам нужно, понимаем количество бригад, понимаем, какое количество нам нужно вывести, скажу вам между нами. Для того, чтобы люди отдохнули как минимум", – отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что есть план ротации, но кроме бригад, которые выводятся, другие должны заходить, и они должны быть укомплектованными.
"Не просто парни сильные. А парни сильные и не с голыми руками. Механизированные, мощные бригады", – сказал президент.
Он отметил, что поставки от партнеров уже есть, "но не те объемы, которые были проголосованы". Как только обещанные поставки придут, Украина сможет остановить оккупантов на востоке, убежден президент.
- После назначения Сырского новым главнокомандующим ВСУ Подоляк говорил, что руководство Украины ожидает от него проведения "аудита" военнослужащих, так как из 1 млн мобилизованных в реальных боевых действиях участвовали только 300 000 человек.
- 14 марта Сырский заявил о начале ротации для подразделений, которые уже долго воюют на передовой.
- 11 апреля Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации, однако парламентарии убрали из документа норму, которая предусматривала бы демобилизацию военнослужащих после 36 месяцев службы.
- 12 апреля в Генштабе заверили, что плановая ротация на фронте продолжается – ее удалось реализовать после пересмотра численности определенных подразделений, не участвующих в боях. Высвободившиеся тысячи военнослужащих были направлены в боевые части, заявили в Генштабе.
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