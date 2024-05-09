Зеленский о ротациях: Понимаем, сколько бригад нужно вывести. Но новые надо укомплектовать

Владимир Зеленский (Фото - ОП)

У Украины есть план ротаций для выведения на отдых бригад из зоны боевых действий, однако на их место должны зайти другие бойцы, и они должны быть укомплектованными, что уже зависит от поставок оружия со стороны партнеров. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время прерванной тревогой совместной пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Метсолой.

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Комментируя ситуацию на фронте, президент подчеркнул, что у россиян сейчас есть инициатива на востоке, но Украина сможет остановить оккупантов, если будет увеличение поставок оружия от партнеров.

"Это можно [сделать], только когда в руках есть что-то крепкое. Мы понимаем названия, понимаем количество всего, что нам нужно, понимаем количество бригад, понимаем, какое количество нам нужно вывести, скажу вам между нами. Для того, чтобы люди отдохнули как минимум", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что есть план ротации, но кроме бригад, которые выводятся, другие должны заходить, и они должны быть укомплектованными.

"Не просто парни сильные. А парни сильные и не с голыми руками. Механизированные, мощные бригады", – сказал президент.

Он отметил, что поставки от партнеров уже есть, "но не те объемы, которые были проголосованы". Как только обещанные поставки придут, Украина сможет остановить оккупантов на востоке, убежден президент.

После назначения Сырского новым главнокомандующим ВСУ Подоляк говорил, что руководство Украины ожидает от него проведения "аудита" военнослужащих, так как из 1 млн мобилизованных в реальных боевых действиях участвовали только 300 000 человек.

14 марта Сырский заявил о начале ротации для подразделений, которые уже долго воюют на передовой.

11 апреля Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации, однако парламентарии убрали из документа норму, которая предусматривала бы демобилизацию военнослужащих после 36 месяцев службы.

12 апреля в Генштабе заверили, что плановая ротация на фронте продолжается – ее удалось реализовать после пересмотра численности определенных подразделений, не участвующих в боях. Высвободившиеся тысячи военнослужащих были направлены в боевые части, заявили в Генштабе.

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