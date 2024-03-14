Главком ВСУ: Удалось запустить ротацию для подразделений, что долго воюют на переднем крае
ВСУ удалось запустить процесс ротаций и замены частей и подразделений, долгое время воюющих на переднем крае. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
По его словам, несмотря на "достаточно сложную обстановку" по всей линии фронта, ВСУ удалось запустить процесс ротаций и замены частей и подразделений, которые долгое время выполняют боевые задания на переднем крае.
Сырский объяснил, что это позволит стабилизировать обстановку и окажет положительное влияние на морально-психологическое состояние украинских воинов.
Главком подытожил, что в ходе работы на Запорожском направлении принял "все необходимые решения", чтобы повысить боевые способности украинских бригад.
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- 23 февраля глава СН в Раде Давид Арахамия заявил, что главком ВСУ проводит аудит в Силах обороны, поскольку многие подразделения не были на фронте за все время большой войны.
- 13 марта главком ВСУ заявил, что ситуация на Восточном фронте остается сложной, захватчики сосредотачивают усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В то же время активность россиян на других участках фронта "заметно снизилась".
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