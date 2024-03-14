Главком ВСУ: Удалось запустить ротацию для подразделений, что долго воюют на переднем крае

Александр Сырский говорит, что это позволит стабилизировать обстановку и окажет положительное влияние на морально-психологическое состояние защитников

Александр Сырский (Фото: Facebook главнокомандующего)

ВСУ удалось запустить процесс ротаций и замены частей и подразделений, долгое время воюющих на переднем крае. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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По его словам, несмотря на "достаточно сложную обстановку" по всей линии фронта, ВСУ удалось запустить процесс ротаций и замены частей и подразделений, которые долгое время выполняют боевые задания на переднем крае.

Сырский объяснил, что это позволит стабилизировать обстановку и окажет положительное влияние на морально-психологическое состояние украинских воинов.

Главком подытожил, что в ходе работы на Запорожском направлении принял "все необходимые решения", чтобы повысить боевые способности украинских бригад.

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23 февраля глава СН в Раде Давид Арахамия заявил, что главком ВСУ проводит аудит в Силах обороны, поскольку многие подразделения не были на фронте за все время большой войны.

13 марта главком ВСУ заявил, что ситуация на Восточном фронте остается сложной, захватчики сосредотачивают усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В то же время активность россиян на других участках фронта "заметно снизилась".

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