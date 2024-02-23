Сирський проводить аудит ЗСУ, деякі підрозділи жодного разу не були на фронті — Арахамія

Арахамія заявив, що тисячі військовослужбовців не були на фронті за два роки великої війни

Давид Арахамія (Фото: пресслужба Слуги народу)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський проводить аудит у Силах оборони, оскільки багато підрозділів не були на фронті за весь час великої війни. Про це повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія в ефірі передачі Наталії Мосейчук.

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За його словами, під час аудиту було виявлено багато підрозділів, які за два роки нібито жодного разу не були на передовій.

Він зазначив, що йдеться про тисячі військовослужбовців.

Арахамія заявив про щонайменше 8000 осіб, які прикомандировані до Генерального штабу, але не брали участі у бойових діях.

"За результатами завершення аудиту, я вважаю, що цифра буде набагато більшою. Ці підрозділи вже отримали накази і готуються вирушити на фронт для посилення чи підміни", – сказав парламентар.

30 січня Кабмін зареєстрував у Верховній Раді новий законопроєкт щодо мобілізації. Одне із запропонованих нововведень: засуджені особи, звільнені від відбування покарання з випробуванням, за бажанням можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації.

7 лютого Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію у першому читанні. До другого читання депутати мають скоригувати "суперечливі норми" у законопроєкті.

Станом на 19 лютого до законопроєкту про мобілізацію подано вже понад 1270 правок, заявив LIGA.net нардеп від СН, член оборонного комітету Юрій Здебський.

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