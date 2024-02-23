Сырский проводит аудит ВСУ, некоторые подразделения ни разу не были на фронте — Арахамия

Арахамия заявил, что тысячи действующих военнослужащих не были на фронте за два года большой войны

Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский проводит аудит в Силах обороны, так как многие действующие подразделения не были на фронте за все время большой войны. Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире передачи Натальи Мосейчук.

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По его словам, во время аудита были обнаружены многие подразделения, которые за два года якобы ни разу не были на передовой.

Он отметил, что речь идет о тысячах военнослужащих.

Арахамия заявил о как минимум 8000 человек, которые прикомандированы к Генеральному штабу, но не участвовали в боевых действиях.

"По результатам завершения аудита, я считаю, что цифра будет гораздо больше. Эти подразделения уже получили приказы и готовятся отправиться на фронт для усиления или подмены", — сказал парламентарий.

30 января Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде новый законопроект о мобилизации. Одно из предложенных нововведений: осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием, по желанию могут быть призваны на военную службу во время мобилизации.

7 февраля Рада поддержала законопроект о мобилизации в первом чтении. Ко второму чтению депутаты должны скорректировать "противоречивые нормы" в законопроекте.

По состоянию на 19 февраля в законопроект о мобилизации подано уже более 1270 правок, заявил LIGA.net нардеп от СН, член оборонного комитета Юрий Здебский.

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