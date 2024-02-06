Омбудсмен заявив про "суперечливі норми" у новому законопроєкті про мобілізацію: про що мова
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що нова редакція урядового законопроєкту про мобілізацію, як і попередня, містить "суперечливі норми".
Лубінець заявив, що як омбудсмен він погоджується із тим, що державі варто нормативно вдосконалити питання, які стосуються мобілізації, однак це має відповідати нормам Конституції та міжнародним угодам у галузі прав людини.
"На жаль, урядовий законопроєкт №10449 щодо правил мобілізації і цього разу має низку суперечливих норм", – заявив він.
"Нормативний казус", за його словами, є у питанні порядку виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або виключені з нього в установленому порядку.
"Тут питання у відмітках: формулювання "зняти" та "виключити" з військового обліку (яке вказується у військовому квитку) на практиці стає проблемою, яка потребує врегулювання", – заявив омбудсмен.
Крім того, зазначив він, у законопроєкті йдеться й про те, що військове командування може встановлювати тимчасове обмеження права громадянина на виїзд з країни. Однак, згідно з вимогами статті 17 Конституції, ЗСУ та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. Тож ці запропоновані зміни суперечать Конституції, зазначив Лубінець.
У законопроєкті також пропонується передбачити обов’язок реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, а за невиконання останні несуть визначену Законом юридичну відповідальність. Лубінець заявив, що це не відповідає положенням Конституції, закону про захист персональних даних і правовим позиціям Конституційного суду України щодо офіційного тлумачення права на особисте та сімейне життя.
Низку зауважень до законопроєкту озвучила представниця омбудсмена Олена Колобродова на комітеті Верховної Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів. Також відповідний лист вже надіслано до профільного комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Загалом зауваження до нового законопроєкту про мобілізацію зайняли аж дев’ять сторінок, наголосив Лубінець.
Коли Кабмін зареєстрував у Раді першу версію законопроєкту про мобілізацію (згодом було відкликано для доопрацювання), Лубінець теж заявляв про неконституційність певних норм – зокрема, в яких ідеться про обмеження для ухилянтів.
- 30 січня уряд зареєстрував у Раді новий законопроєкт щодо мобілізації. Список нововведень — тут.
- У новій редакції законопроєкту Кабмін запропонував три покарання для ухилянтів: арешт рахунків, позбавлення водійських прав, заборона на виїзд за кордон.
- Документ у Раді представлятимуть міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
- За словами заступника голови комітету з питань нацбезпеки Єгора Чернєва, у новій редакції законопроєкту залишилися і додалися норми, які "викликають сумніви щодо їхньої доцільності".
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