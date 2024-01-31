Законопроєкт про мобілізацію в Раді особисто представлятимуть Умєров та Залужний

Рустем Умєров та Валерій Залужний (Фото: Міноборони)

Новий законопроєкт про мобілізацію у Верховній Раді представлятимуть міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. Про це йдеться у документації на сайті парламенту.

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Згідно з даними від Кабінету міністрів головним представником закону в Раді буде Умєров.

Залужний виступить у ролі співдоповідача.

Увечері 30 січня уряд зареєстрував у Раді новий законопроєкт щодо мобілізації. Список нововведень можна прочитати за посиланням.

Міністерство оборони повідомило, що коментарі та зауваження до мобілізаційного законопроєкту було враховано спільно з Генеральним штабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.

Відомство стверджує, що новий законопроєкт визначає "прозорі правила мобілізаційного процесу", а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобов'язаних.

25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Але документ відправили на доопрацювання.

Основні зауваження до законопроєкту про мобілізацію, за словами спікера Руслана Стефанчука, стосувалися обмеження конституційних прав громадян, спроб залучити на службу чоловіків з інвалідністю третьої групи та електронних повісток.

11 січня 2024 року міністр оборони Рустем Умєров сказав, що вже готова нова редакція закону про мобілізацію з урахуванням усіх пропозицій.

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