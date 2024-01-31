Законопроєкт про мобілізацію в Раді особисто представлятимуть Умєров та Залужний
Рустем Умєров та Валерій Залужний (Фото: Міноборони)

Новий законопроєкт про мобілізацію у Верховній Раді представлятимуть міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. Про це йдеться у документації на сайті парламенту.

Згідно з даними від Кабінету міністрів головним представником закону в Раді буде Умєров.

Залужний виступить у ролі співдоповідача.

Увечері 30 січня уряд зареєстрував у Раді новий законопроєкт щодо мобілізації. Список нововведень можна прочитати за посиланням.

Міністерство оборони повідомило, що коментарі та зауваження до мобілізаційного законопроєкту було враховано спільно з Генеральним штабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.

Відомство стверджує, що новий законопроєкт визначає "прозорі правила мобілізаційного процесу", а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобов'язаних.

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