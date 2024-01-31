Законопроєкт про мобілізацію в Раді особисто представлятимуть Умєров та Залужний
Новий законопроєкт про мобілізацію у Верховній Раді представлятимуть міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. Про це йдеться у документації на сайті парламенту.
Згідно з даними від Кабінету міністрів головним представником закону в Раді буде Умєров.
Залужний виступить у ролі співдоповідача.
Увечері 30 січня уряд зареєстрував у Раді новий законопроєкт щодо мобілізації. Список нововведень можна прочитати за посиланням.
Міністерство оборони повідомило, що коментарі та зауваження до мобілізаційного законопроєкту було враховано спільно з Генеральним штабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.
Відомство стверджує, що новий законопроєкт визначає "прозорі правила мобілізаційного процесу", а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобов'язаних.
- 25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Але документ відправили на доопрацювання.
- Основні зауваження до законопроєкту про мобілізацію, за словами спікера Руслана Стефанчука, стосувалися обмеження конституційних прав громадян, спроб залучити на службу чоловіків з інвалідністю третьої групи та електронних повісток.
- 11 січня 2024 року міністр оборони Рустем Умєров сказав, що вже готова нова редакція закону про мобілізацію з урахуванням усіх пропозицій.
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