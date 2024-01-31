Законопроект о мобилизации в Раде будут лично представлять Умеров и Залужный

Умеров будет представлять законопроект перед народными депутатами, содокладчик — Залужный

Рустем Умеров и Валерий Залужный (Фото: Минобороны)

Новый законопроект о мобилизации в Верховной Раде будут представлять министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный. Об этом сказано в документации на сайте парламента.

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Согласно данным от Кабинета министров главным представителем закона в Раде будет Умеров.

Залужный выступит в роли содокладчика.

Вечером 30 января правительство зарегистрировало в Раде новый законопроект по мобилизации. Список нововведений можно прочитать по ссылке.

Министерство обороны сообщило, что комментарии и замечания к мобилизационному законопроекту были учтены совместно с Генеральным штабом ВСУ, правительством и народными депутатами.

Ведомство утверждает, что новый законопроект определяет "прозрачные правила мобилизационного процесса", а также необходимое урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных.

25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Но документ отправили на доработку.

Основные замечания к законопроекту о мобилизации, по словам спикера Руслана Стефанчука, касались ограничения конституционных прав граждан, попыток привлечь на службу мужчин с инвалидностью третьей группы и электронных повесток.

11 января 2024 года министр обороны Рустем Умеров сказал, что уже готова новая редакция закона о мобилизации с учетом всех предложений.

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