Мобилизация – новый законопроект от Кабмина зарегистрирован в Раде: какие нововведения

Смена призывного возраста с 25 лет, демобилизация через 36 месяцев и другие изменения

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Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде новый законопроект по мобилизации. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Карта законопроекта уже появилась на сайте парламента.

Министерство обороны сообщило, что комментарии и замечания к мобилизационному законопроекту были учтены совместно с Генеральным штабом ВСУ, правительством и народными депутатами.

Минобороны утверждает, что новый законопроект определяет "прозрачные правила мобилизационного процесса", а также необходимое урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных.

Нововведения согласно этой версии документа:

→ смена призывного возраста с 27 до 25 лет;

→ определен срок службы на период военного положения: непрерывная служба в течение 36 месяцев. Увольнение таких военнослужащих будет определяться сроками в соответствии с решением Ставки Верховного Главнокомандующего;

→ люди с инвалидностью всех групп освобождены от военной службы;

→ пересмотр мужчин от 25 до 55 лет, которым после 24 февраля 2024 года установили инвалидность ІІ и ІІІ групп до конца 2024 года на непригодность к военной службе. Это не касается мужчин с инвалидностью ІІ и ІІІ групп, которые получили заболевания и ранения во время защиты Отечества;

→ добровольцы по мобилизации имеют отсрочку на 2 месяца для решения личных вопросов и подготовки к мобилизации;

→ ежегодный основной отпуск во время действия военного положения в течение календарного года может предоставляться по частям (не менее 15 календарных дней);

→ военнослужащие, освобожденные из плена, получат дополнительные 90 дней отпуска с сохранением денежного довольствия, если они решили продлить службу;

→ человеку не нужно будет идти в территориальный центр комплектования, чтобы обновить данные. Это можно будет сделать онлайн в личном кабинете или в Центре предоставления административных услуг, а электронный реестр будет создан на базе реестра военнообязанных "Оберег";

→ можно переезжать в другие города без разрешения ТЦК, но после переезда нужно будет встать на учет по новому адресу;

→ "введение мер влияния" в отношении граждан, не исполняющих обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации, установление процедуры вынесения судебных решений и их принудительного исполнения;

→ осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием, по желанию могут быть призваны на военную службу во время мобилизации;

→ после мобилизации все граждане проходят обязательную военную подготовку 2-3 месяца, человек не может быть отправлен на фронт сразу после мобилизации;

→ срочная служба отменяется, вместо нее внедряется базовая военная подготовка. Человек в возрасте 18-24 года самостоятельно выбирает, когда пройти военную подготовку, а сам подготовка занимает максимум пять месяцев, при чем за человеком сохраняется его рабочее место, чего нет в действующем законодательстве;

→ призыву во время мобилизации, на особый период не подлежат соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формам обучения и получают уровень образования, который выше ранее полученного без учета специальности (профессии), интерны и докторанты, а также педагогические работники учреждений профессионального высшего образования;

→ исключается право отсрочки от призыва у государственных служащих: работники БЭБ, ДБР, Государственной исполнительной службы;

→ больше без отсрочки сотрудники Нацполиции, ДБР, НАБУ, прокуратуры, БЭБ, Службы судебной охраны и патронатной службы;

→ государственные служащие бронируются "как все": категория "Б" и "В" – бронируется 50% от военнообязанных в определенном органе;

→ бронь остается у глав городских и поселковых советов и территориальных общин. Военнообязанные, работающие в органах местного самоуправления – бронь 50% от военнообязанных;

→ денежное довольствие — минимум 20 000 грн в месяц без учета дополнительного вознаграждения, которое на период действия военного положения составляет от 30 000 до 100 000 грн.

25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Но документ отправили на доработку.

Основные замечания к законопроекту о мобилизации, по словам спикера Руслана Стефанчука касались ограничения конституционных прав граждан, попыток привлечь на службу мужчин с инвалидностью третьей группы и электронных повесток.

11 января 2024 года министр обороны Рустем Умеров сказал, что готова новая редакция закона о мобилизации с учетом всех предложений.

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