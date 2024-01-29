Зеленский о силовой мобилизации: Неправильно, для этого и будет закон, нужна цифровизация

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский назвал "абсолютно неправильными" случаи, когда военнослужащие территориальных центров комплектования (военкоматов) забирают мужчин силой на улицах. Об этом он сообщил в интервью каналу ARD.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, мобилизация должна быть справедливой, но стоит помнить и о демобилизации.

"Много кто отвоевал 700 дней на поле боя, я благодарен им, но благодарности от общества мало. Нужно давать ротации, широкие отпуска, деньгами все не закроешь. Зарплата высокая, но нужна справедливость. Я ожидаю от военных закона о справедливой мобилизации", — сказал Зеленский.

Он отметил, что хотел бы "комплексный и справедливый" законопроект.

"Никто не говорит о популярности или непопулярности решения. Важно, чтобы военные и Минобороны справедливо решили этот вопрос", — заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что случаи поиска призывников на улицах с применением силы "очень неправильне".

"Они не должны этого делать, поэтому я и попросил сделать законопроект, чтобы такого не было. Есть возможности цифровизации, мы можем решить этот вопрос современно", — резюмировал он.

На пресс-конференции в декабре 2023 года президент Зеленский выступил против мобилизации женщин и заявил, что готов подписать закон о мобилизации мужчин с 25 лет.

11 января 2024 года нардепы должны были рассмотреть в первом чтении законопроект о мобилизации с учетом рекомендаций оборонного комитета. Однако на закрытом заседании согласительного совета и совещании с военным командованием было решено вернуть законопроект на доработку правительству. Затем правительство отозвало его.

В тот же день министр обороны Умеров сообщил, что его ведомство уже подготовило новую редакцию с учетом всех предложений.

Читайте также: Зеленский поддержал дополнительную мобилизацию, но не 500 000 человек