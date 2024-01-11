Арахамія: Законопроєкт про мобілізацію повертають на доопрацювання

Не всі норми законопроєкту можуть бути підтримані

Давид Арахамія (Фото: ОП)

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що сьогодні в закритому режимі відбулося засідання Погоджувальної ради та нарада з військовим командуванням. За його словами, законопроєкт про мобілізацію повертають на доопрацювання.

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Арахамія зазначив, що обговорення проєкту закону проходило в Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки в закритому режимі, з дотриманням вимог законодавства щодо роботи з таємною інформацією.

"Було багато дискусій. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому командуванню", – написав він.

Арахамія додав, що за результатами наради, законопроєкт повертається ініціатору.

"Одночасно передаємо пропозиції, напрацьовані на комітеті та у робочих групах", – резюмував він.

Вчора народний депутат від Слуги народу та заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Єгор Чернєв заявив, що законопроєкт про мобілізацію потрібно збалансувати між примусовими та мотиваційними нормами. Він назвав низку положень, які "почистив" комітет.

Зокрема, пропонувалося прибрати електронні повістки, оскільки, за його словами, "неможливо врегулювати цей механізм". Комітет також наполягав, щоб люди з інвалідністю I, II, III груп або отримували повну відстрочення, або взагалі не підпадали під мобілізацію.

25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

У законопроєкті є уточнення підстав для звільнення зі служби за власним бажанням, уточнення та розширення списку осіб, які мають право на відстрочення, пропонується запровадити низку покарань для ухилянтів, розширюються повноваження органів місцевої влади щодо проведення мобілізації.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 26 грудня провів брифінг, на якому відповів на основні запитання щодо запланованих змін. 28 грудня спікер Руслан Стефанчук заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію передбачає жорсткі заходи, однак інакше війну не виграти.

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