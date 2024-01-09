Закон про мобілізацію. Значну увагу приділено поповненню втрат — голова комітету Ради

Завітневич прогнозує, що окремі норми законопроєкту про мобілізацію будуть серйозно змінені

Олександр Завітневич (Фото: пресслужба Слуги народу)

Голова оборонного комітету Верховної Ради Олександр Завітневич заявив, що фінальне рішення щодо законопроєкту про мобілізацію планується 9 січня. Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

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За його словами, під час обговорень документа значну увагу приділили аргументам щодо поповнення втрат у військових частинах.

Він зазначив, що також порушувалося питання фінансування та джерел покриття потреб з урахуванням ресурсів української економіки.

"На всіх засіданнях була робоча атмосфера, гарячі дискусії, обмін аргументами, іноді емоційно. Насамперед це стосувалося пошуку балансу між конституційними правами громадян та запропонованими у законопроєкті заходами мобілізації, які права обмежують", — сказав Завітневич.

Парламентар прогнозує, що окремі норми законопроєкту будуть суттєво змінені під час розгляду у Раді.

25 грудня Кабмін зареєстрував законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

У законопроєкті є уточнення підстав для звільнення зі служби за власним бажанням, уточнення та розширення списку осіб, які мають право на відстрочення, пропонується запровадити низку покарань для ухилянтів, розширюються повноваження органів місцевої влади щодо проведення мобілізації.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 26 грудня провів брифінг, на якому відповів на основні запитання щодо запланованих змін. 28 грудня спікер Руслан Стефанчук заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію передбачає жорсткі заходи, однак інакше війну не виграти.

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